Pemenang Balapan F1 Ferrari, Patrick Tambay Wafat di Usia 73 Tahun

Kabar meninggalnya Tambay disampaikan oleh keluarganya kepada kantor berita Prancis AFP, Minggu. Ia diketahui menderita penyakit Parkinson, gangguan progresif yang mempengaruhi sistem saraf, serta diabetes.

Lahir pada 25 Juni 1949, Tambay menghabiskan satu dekade di F1. Ia membalap untuk beberapa tim besar dalam balap grand prix termasuk McLaren, Ferrari dan Renault.

Dia melakukan debutnya di Grand Prix Prancis pada 1977 bersama Surtees tetapi gagal lolos kualifikasi, sebelum beralih ke Theodore Racing untuk paruh kedua musim itu.

Kampanye pertamanya dengan McLaren pada tahun berikutnya membuahkan hasil terbaik di urutan keempat, yang akan tetap menjadi rapor terbaiknya di F1 sampai ia dipanggil oleh Ferrari untuk menggantikan Gilles Villeneuve selama pertengahan musim 1982 setelah kematian pembalap Kanada itu di Zolder.

Setelah mengklaim finis podium dalam balapan keduanya bersama Scuderia di Brands Hatch, Tambay meraih kemenangan perdana di GP Jerman, beberapa minggu kemudian. Dia kemudian mencetak tempat kedua yang tak terlupakan di kandang Ferrari di Monza pada balapan Eropa terakhir musim tersebut.

Kemenangan kedua dan terakhir Tambay terjadi pada GP San Marino 1983. Ia kemudian mencapai karier terbaik keempat di kejuaraan pada tahun yang sama di belakang pemenang gelar Nelson Piquet, Alain Prost dan rekan setimnya di Ferrari, Rene Arnoux.

Photo by: Motorsport Images