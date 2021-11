Sudah bukan rahasia lagi bila Red Bull Racing memiliki tim junior di Formula 1 dengan nama AlphaTauri. Karena itu, tidak heran bila kedua tim kerap bertukar posisi pembalap dalam beberapa tahun terakhir.

Karena sama-sama dijalankan perusahaan minuman berenergi asal Austria, Red Bull, kedua tim pun leluasa saling bantu. Termasuk untuk urusan pembalap.

Sejak musim 2021 ini, posisi Alex Albon di Red Bull Racing memang tergeser dari pembalap utama ke penguji menyusul kedatangan Sergio Perez. Namun begitu, tahun depan, Albon akan memperkuat Williams.

Tahun ini pula, AlphaTauri menarik Yuki Tsunoda dari Formula 2. Pembalap muda Jepang itu mampu meninjukkan impresi bagus pada balapan F1 perdananya di Bahrain dengan merebut poin.

Tetapi setelah itu, performa Tsunoda naik-turun. Hingga kini, ia hanya enam kali mampu menembus zona poin (10 besar) pada lomba F1. Sederet kesalahan menjadi salah satu indikator bila pembalap 21 tahun itu memang belum berpengalaman.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri saat jumpa pers menjelang F1 Grand Prix Amerika Serikat. Foto oleh: FIA Pool

Kendati demikian, Prinsipal AlphaTauri Franz Tost masih percaya dengan kemampuan Tsunoda. Ia memahami kesulitan Tsunoda yang lolos ke F1 setelah hanya dua tahun turun di balap mobil kursi tunggal (single seater).

Tsunoda juga belum mengenal sebagian besar trek F1. Jadi, semua kesalahannya selama turun perdana di F1 musim ini masih bisa dimaklumi.

Red Bull percaya kemampuan Tsunoda masih bisa dikembangkan. Karena itulah mereka mempertahankannya untuk F1 musim 2022 mendatang. Untuk memastikan Tsunoda berkembang, Red Bull pun meminta Albon memainkan perannya.

Itulah mengapa Albon terlihat beberapa kali menghadiri akhir pekan lomba untuk membantu Tsunoda, menjadi pendukung untuk pembalap Jepang tersebut.

Albon memang tidak bertindak sebagai pembalap pelatih. Tugasnya lebih pada memberikan masukan secara informal untuk Tsunoda berdasarkan pengalamannya.

Seperti diketahui, Albon selama ini menadi salah satu pembalap dengan perkembangan cepat di level junior hingga mampu menembus tim utama Red Bull Racing pada 2019.

Dalam beberapa balapan, Albon ikut mendengarkan komunikasi radio tim sepanjang sesi-sesi, mengikuti briefing para teknisi, untuk kemudian menawarkan masukan.

Hasil analisis Albon menunjukkan, Tsunoda sepertinya sudah tahu cara mengendalikan mobil agar cepat dan bertarung keras. Tetapi, Tsunoda masih harus bekerja keras untuk meningatkan kecepatan dan berkomuniasi agar lebih nyaman di mobil dan efektif untuk para race engineer.

Bantuan dari Albon diharapkan mempercepat integrasi Tsunoda dengan AlphaTauri. Salah satunya adalah dengan meminta Tsunoda tinggal di Italia sehingga ia bisa lebih dekat dengan markas AlphaTauri di Faenza, Italia, dan banyak berdiskusi dengan para insinyur.

Franz Tost selama ini dikenal piawai menemukan dan memoles para pembalap muda. Pengalaman 15 tahun menjalankan tim – AlphaTauri didirikan pada 2006 dengan nama Scuderia Toro Rosso – dan menghabiskan banyak waktu bersama Tsunoda di dalam dan luar trek.

Yuki Tsunoda menjalani salah satu balapan terbaik sekaligus terbersihnya musim ini deangan finis P9 di Circuit of The americas (COTA), Austin, Amerika Serikat (AS). Dua poin dari GP AS menjadi poin pertama bagi Tsunoda sejak libur musim panas lalu.