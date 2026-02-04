Loncat ke konten utama

Formula 1 Williams launch

Perjudian yang Bikin Williams Absen di Shakedown F1

Williams F1 secara sengaja menunda tenggat waktu peluncuran untuk mengejar performa pada 2026.

Alex Harrington
Diedit:
James Vowles, Williams Racing Team Principal

Prinsipal Williams, James Vowles, menjelaskan latar belakang tim yang absen dalam uji coba privat di Sirkuit Barcelona Catalunya, mengakui bahwa hal itu merupakan konsekuensi dari upaya mengejar performa maksimal dan mendorong batas operasional organisasi.

Berbicara sebelum pengungkapan livery F1 2026, mantan strategis Mercedes tersebut mengaitkan penundaan dengan seberapa terlambat tim-tim berusaha merilis desain kunci. Dengan regulasi 2026 yang menciptakan kurva pengembangan yang curam, godaan untuk berkomitmen pada sasis, sayap, lantai, dan bodi mobil sesaat sebelum batas waktu untuk mendapatkan keuntungan sangat kuat. 

Jika berkomitmen terlalu dini, mobil bisa tiba di balapan pertama dengan desain yang sudah ketinggalan zaman. Sebaliknya, apabila berkomitmen terlalu lambat, risiko waktu produksi meningkat yang membebani Anda. Inilah yang terjadi pada Williams.

“Kami menghentikan pengembangan mobil 2025 sangat awal, tetapi yang ingin Anda pastikan adalah Anda ingin memastikan Anda menunda keputusan tentang kapan merilis sasis, sayap depan, sayap belakang, lantai, dan bodi mobil sesaat mungkin untuk memanfaatkan semua manfaat pengembangan,” ucapnya.

Dia menambahkan, “Jadi, jika Anda mencetak mobil, jika Anda memperlakukannya seperti itu, Anda mengatakan ‘OK, kami akan mencetak mobil’ pada April tahun lalu. Tentu saja, kami akan memiliki mobil, tetapi akan sangat lambat dibandingkan dengan kemampuannya, dan Anda akan tertinggal dalam perlombaan pembaruan.

"Yang kedua, kita harus menguji diri kita sebagai bisnis. Level kejuaraan bukan hanya tentang kemampuan mengembangkan mobil secara aerodinamis atau mekanis. Ini juga tentang mendorong batas waktu yang dibutuhkan untuk mengubah ide menjadi mobil yang benar-benar berfungsi, dan kita harus terus mendorong hal itu ke depan sebagai hasilnya.

"Kami sedang menguji diri kami sebagai sebuah bisnis. Jadi, Anda tetap mempertahankan keunggulan performa, tetapi kami juga harus mulai mendorong diri kami lebih jauh untuk mencapai level kejuaraan."

Namun, tim gagal mencapai target untuk menghadiri Barcelona. 

Williams FW48

Williams FW48

Foto oleh: Williams

"Saya lebih memilih untuk berada di Barcelona. Saya akan mengantisipasi semua itu. Itu adalah tujuan kami. Itu yang kami rencanakan. Kami tidak mencapainya," imbuhnya.

Sementara Vowles berargumen bahwa meskipun melewatkan uji coba, timnya telah meminimalkan dampak melalui persiapan alternatif berupa pengujian VVT, simulasi oleh Carlos Sainz dan Alex Albon, serta umpan balik dari Mercedes, pemasok mesin mereka, yang mencatat lebih dari 500 lap melalui para pembalapnya. 

“Kami beruntung karena Mercedes memiliki cukup banyak penguji sehingga ada banyak informasi yang kembali mengenai transmisi dan unit tenaga, yang memungkinkan kami untuk unggul saat tiba di Bahrain. Artinya, saya tidak percaya bahwa dengan enam hari uji coba, kami akan berada di posisi yang kurang menguntungkan,” ungkapnya.

Namun, ada pengalaman yang tidak dapat direplikasi.

“Yang hilang adalah pengetahuan yang dimiliki pembalap untuk secara alami menyempurnakan apa yang terjadi di lintasan. Yang hilang adalah korelasi antara di mana aerodinamika kami sebenarnya berada dan korelasi antara di mana dinamika kendaraan kami sebenarnya berada. Jadi, data lintasan adalah satu-satunya cara untuk menetapkan hal itu.
 
"Jadi ada kerugian, tetapi dengan enam hari uji coba, dengan simulator driver-in-loop yang kami investasikan - yang terbaru dan sudah beroperasi dalam setahun terakhir - kami dapat memitigasi banyak hal tersebut."

Dia menyimpulkan, "Saat ini, tidak ada yang tahu, dan saya benar-benar maksudkan tidak ada yang tahu, apa urutan prioritasnya."

