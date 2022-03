Perpanjang Kontrak, Sirkuit Imola Gelar F1 hingga 2025

Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari atau yang lebih dikenal sebagai Sirkuit Imola kembali masuk kalender F1 pada 2020, ketika membantu kejuaraan menggelar race selama pandemi Covid-19.

Trek yang menjadi tuan rumah Grand Prix (GP) Italia pada 1980 dan GP San Marino dari 1981 sampai 2006 itu terbukti menjadi popular di kalangan pembalap dan fans karena atmosfer old school-nya.

Menjaga posisi dalam jadwal sebagai venue Grand Prix Emilia Romagna, Sirkuit Imola telah resmi meneken perpanjangan kontrak durasi tiga tahun yang memastikannya tetap ada di kalender hingga 2025.

Dipahami kontrak baru bernilai sekitar 25 juta dolar AS (setara Rp360 miliar) per musim, tetapi biayanya bisa disesuaikan hingga tidak melebihi 10 juta dolar AS jika penyelenggara terpaksa mengadakan balapan tertutup karena pandemi.

“Saya sangat puas dengan kesepakatan yang dicapai (Sirkuit Imola) dengan Liberty Media (pemegang hak komersial F1),” kata Presiden Automobile Club of Italy Angelo Sticchi Damiani.

“Itu kontrak yang rumit, karena dibuat oleh kami, yang adalah badan publik, dengan pihak swasta seperti Formula 1. Namun, terpenting kami sukses memastikan GP di Imola hingga 2025.”

CEO Formula 1 Stefano Domenicali, yang juga orang Italia, menyambut baik kabar perpanjangan kontrak Imola sebagai salah satu tuan rumah kejuaraan balap jet darat hingga tiga tahun mendatang.

“Saya senang kami akan melanjutkan kemitraan luar biasa kami dengan Imola untuk Grand Prix Emilia Romagna sampai 2025. Sirkuit itu ikonik dan telah menjadi bagian dari sejarah olahraga kami,” katanya.

Safety Car, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, and Lewis Hamilton, Mercedes W12, melaju di Imola Foto oleh: Zak Mauger / Motorsport Images

“Mereka telah melakukan pekerjaan luar biasa dengan menyelenggarakan dua balapan selama pandemi. Ini momen yang membanggakan bagi penggemar di Italia menjadi tuan rumah dua grand prix dan fans di seluruh dunia untuk melihat sirkuit fantastis ini dalam kalender di masa depan.”

Pendanaan untuk perpanjangan kontrak Imola dengan F1 telah dibantu oleh pemerintah nasional dan daerah Emilia Romagna, yang telah mendapatkan hak penamaan untuk grand prix itu sendiri.

“Kami memiliki dua balapan Formula 1 di Italia untuk beberapa tahun ke depan. Itu adalah upaya tim yang hebat. Kami berhasil menciptakan grup yang hebat,” Damiani menuturkan.

“Saya harus mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan Perdana Menteri Mario Draghi, kepada Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan dan Infrastruktur serta kepada Pemerintah Wilayah Emilia Romagna.”