Pembalap Formula 1 McLaren, Oscar Piastri, mendukung pendekatan yang telah disempurnakan tim untuk memungkinkan pembalap Australia dan rekan setimnya, Lando Norris, bersaing secara setara. Tim dapat menghindari masalah yang tidak perlu.

Berbicara di ajang 2026 Autosport Awards, Stella menegaskan kembali komitmen tim terhadap kebijakan pengemudi yang setara, meskipun ia menyarankan bahwa setelah pembicaraan lebih lanjut dengan para pengemudi. Implementasinya akan dibuat lebih efisien.

"Ada banyak hal di mana kita bisa menemukan cara untuk melakukan sesuatu dengan lebih baik," kata orang Italia itu kepada Motorsport.com. "Atau, jika bisa menemukan cara untuk melakukan hal yang sama, tetapi dengan cara yang lebih sederhana, lebih efisien, dan dengan beban kerja lebih ringan bagi semua orang, maka itu akan menjadi perbaikan penting untuk masa depan."

Stella tidak memberikan rincian spesifik tentang bagaimana hal itu akan bekerja, tetapi setidaknya ada dua contoh utama selama musim 2025 di mana McLaren secara argumen membuat hidupnya lebih rumit dari yang diperlukan, dan melakukan penyesuaian lebih lanjut sebagai hasilnya.

Salah satunya adalah Grand Prix Italia di Monza, di mana McLaren meminta Piastri untuk membiarkan Norris melewatinya setelah pitstop lambat untuk pembalap Inggris tersebut. Sebuah keputusan yang ditentang pilot Australia, yang diakui masih mengganggu pikiran selama akhir pekan buruk di Baku. Contoh lainnya adalah memberikan peringatan kepada Norris karena kontak dengan Piastri di Singapura, hanya untuk kemudian mencabut konsekuensi pribadi tersebut di acara berikutnya saat Piastri dianggap lebih bertanggung jawab atas insiden balapan sprint di Austin.

Berbicara kepada wartawan, termasuk Motorsport.com, dalam konferensi pers pekan ini, Piastri mengatakan penyederhanaan prinsip balap tim adalah keputusan bijak dan berharap hal itu akan menghindari beberapa gangguan dari 2025.

Oscar Piastri, McLaren Foto oleh: McLaren

"Ini akan terlihat berbeda. Seperti yang Andrea katakan, menyederhanakan prinsip balap adalah keputusan bijak," ucap Piastri tentang kebijakan tim. "Kami mungkin menimbulkan beberapa masalah bagi diri sendiri yang sebenarnya tidak perlu tahun lalu. Sebagai prinsip umum dan cara umum dalam balap, hal ini membawa banyak hal positif. Intinya adalah bagaimana kita menyempurnakan hal itu agar tetap positif saja.

"Selalu ada banyak hal yang dibicarakan tentang hal itu daripada yang sebenarnya terjadi, dan banyak orang yang berpikir tanpa mengetahui seluk-beluknya. Banyak hal terlihat berbeda dari kenyataannya. Akan ada beberapa penyesuaian tahun ini, tapi saya pikir cukup jelas bahwa kami masih ingin balapan sebanyak mungkin sebagai tim."

Piastri menegaskan dapat kesempatan yang adil tahun lalu. Menghabiskan waktu di Australia telah membantunya memulai ulang dan bangkit kembali setelah kalah dalam perebutan gelar juara F1 2025.

"Ya, saya pikir saya mendapat kesempatan yang adil tahun lalu dan saya mengharapkan hal itu tetap sama persis," ucapnya. "Itu tentu saja bukan berarti bahwa beberapa hal bisa dilakukan dengan lebih baik tahun lalu. Saya pikir itu mungkin jelas bagi semua orang yang menonton. Tapi bagi saya, tidak pernah ada niat buruk, atau saat-saat di mana saya meragukan niat di balik hal-hal tersebut."

Dia menambahkan, "Senang bisa kembali ke Australia dan menghabiskan waktu dengan keluarga saya, serta mengambil sedikit jarak dari F1 dan balapan. Dukungan yang saya dapatkan dari berada dalam pertarungan dan banyaknya komentar tentang cara saya menjalani hal-hal tersebut, jujur saja, menyenangkan untuk didengar.

"Ada banyak pelajaran dari tahun lalu. Dan ya, akhirannya sedikit menyakitkan, tapi menurut saya, Anda bisa menghadapinya dengan dua cara: membiarkannya membuat Anda down, atau memberinya lebih banyak kepercayaan diri dan motivasi untuk masa depan. Dengan aturan yang sangat berbeda, itu telah menjadi jalan yang sangat baik untuk mengarahkan motivasi yang saya dapatkan selama off-season."