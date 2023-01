Presiden FIA Jajaki Kemungkinan Tambah Tim F1

Sejak runtuhnya skuad Manor pada akhir musim 2016, grid F1 terdiri dari 10 tim. Meski begitu, kompetisi tersebut telah menikmati ledakan komersial yang signifikan.

Situasi ini terbukti menarik beberapa pihak untuk bergabung. Yang paling terkenal adalah Andretti Global, yang dipimpin oleh Michael Andretti.

Hingga saat ini, FIA belum membuat indikasi publik bahwa mereka akan mengevaluasi tim baru yang potensial melalui proses tender, sehingga grid ditetapkan pada 10 tim untuk masa mendatang.

Namun lewat sebuah kicauan dalam akun resminya, Senin, presiden FIA Mohammed Ben Sulayem mengungkapkan bahwa dia sedang berbicara dengan timnya terkait proses yang memungkinkan tim baru bergabung dengan grid.

"Saya telah meminta tim FIA untuk melihat peluncuran proses Pernyataan Minat untuk calon tim baru di Kejuaraan Dunia F1 FIA," demikian bunyi cuitan tersebut.

Dimulainya proses formal bisa membuka jalan bagi pihak yang berminat seperti Andretti untuk bergabung dengan grid F1 di masa depan, meskipun masih akan ada sejumlah rintangan bagi pelamar yang berhasil untuk dinegosiasikan.

Upaya Andretti untuk masuk ke grid sejauh ini terbentur tembok lantaran banyak tim yang eksis menentang. Hanya McLaren dan Alpine yang secara terbuka menyatakan dukungan mereka untuk rencana Andretti.

Di bawah Perjanjian Concorde yang ditandatangani pada 2020, tim-tim telah menetapkan pembagian hadiah uang yang berasal dari pendapatan F1. Artinya, penambahan tim ke-11 dapat mengurangi bagian mereka.

Untuk mengatasi hal ini, ditulis ke dalam Perjanjian Concorde, setiap pendatang baru diharuskan membayar 200 juta dolar AS (sekira Rp3,1 triliun) untuk bergabung dengan grid, yang akan dibagi di antara tim-tim lain.

Andretti telah mengatakan bahwa dia siap membayar biaya ini untuk menjalankan operasi F1-nya, tetapi banyak yang meragukan bahwa ini cukup untuk menebus kemungkinan pendapatan yang hilang.

"Dana dilusi ditetapkan beberapa tahun yang lalu, ketika nilai Formula 1 berbeda," kata prinsipal Haas F1 Gunther Steiner, Juni lalu.

"Saya pikir salah satu hal yang akan terjadi adalah, haruskah kita menyesuaikannya kembali dengan harga pasar saat ini, yang jauh lebih dari itu. Tapi saya pikir itu adalah proses yang sangat sulit untuk dilakukan."

Prinsipal tim Mercedes, Toto Wolff, mengatakan sebelumnya bahwa tim baru mana pun harus membuktikan bahwa tim itu bisa "menambah" nilai keseluruhan F1.

"Jika sebuah tim masuk, bagaimana Anda bisa menunjukkan bahwa Anda menghasilkan lebih banyak uang daripada biaya sebenarnya? Karena tim ke-11 berarti pengurangan 10 persen untuk orang lain,” ucapnya.