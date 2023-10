Presiden FIA Yakin Andretti Bisa Lolos F1 Bukan ke Pengadilan

Pekan lalu, badan pengatur balap motor menyetujui permohonan Andretti Formula untuk bergabung dengan grid F1 paling cepat 2025, karena keikutsertaannya telah maju ke tahap akhir yang membutuhkan kesepakatan komersial.

Namun, untuk mendapatkan kesepakatan semacam itu masih jauh dari jaminan, dengan FOM telah menjelaskan bahwa mereka hanya akan menyetujui perluasan ke 10 tim saat ini jika terbukti bahwa peserta lain akan membawa manfaat tambahan bagi kejuaraan.

Keengganan FOM untuk secara otomatis menerima Andretti telah mendorong pembicaraan bahwa jika mereka akhirnya menolak tim Amerika, maka masalah ini dapat dibawa ke pengadilan - yang mungkin termasuk melibatkan otoritas antikompetisi di Uni Eropa.

Namun, Ben Sulayem telah mengecilkan kemungkinan adanya pertikaian hukum atas masalah ini dan menyatakan bahwa ia "sangat optimis" bahwa tim tersebut akan mendapatkan persetujuan.

"Kami tidak perlu pergi ke pengadilan, dan saya rasa tidak ada di antara kami yang akan pergi ke pengadilan," kata Ben Sulayem kepada beberapa media termasuk Motorsport.com tentang situasi Andretti.

"Maksud saya, mungkin kedengarannya sangat menarik dan mendebarkan bagi media, tetapi tidak akan sampai ke pengadilan. Saya yakin akan hal itu. Mengapa kita harus pergi ke pengadilan?"

Meskipun FIA dan FOM tampak berselisih mengenai masalah ini, dengan pendapat mereka tentang nilai Andretti yang tidak sejalan, Ben Sulayem tidak melihat hal itu memicu pertikaian besar jika tidak ada kemajuan.

Sebaliknya, ia bersikeras bahwa situasi ini akan ditangani dengan cara yang konstruktif dan bukan sebagai titik konflik publik.

"Perkawinan ini (antara FIA dan FOM)? Saya telah mengatakannya sebelumnya dan saya akan mengatakannya lagi. Saya pikir Paus Vatikan bisa menikah 100 kali dan bercerai. Tapi, kami tidak akan bercerai," katanya.

"Ya, pemiliknya mungkin akan berganti besok, Liberty Media mungkin akan dijual. Namun, FIA dengan Liberty akan dibawa ke pengadilan? Kami bahkan tidak akan mengizinkannya. Itu bahkan tidak untuk didiskusikan.

"Bagi saya, kami mengangkat telepon, kami menangani berbagai hal. Hal-hal kecil yang terjadi adalah bagian dari membuat olahraga ini menjadi lebih baik."

Manfaat untuk F1

Ben Sulayem berpendapat bahwa ada alasan yang jelas bagi FOM untuk menyetujui Andretti, termasuk harga saham Liberty Media yang naik pada hari ketika entri tambahan disetujui, serta kesulitan yang ia pikir akan terjadi untuk menolak mitranya, General Motors, dan merek Cadillac.

"Ada banyak aspek dalam hal ini," kata Ben Sulayem tentang mengapa ia begitu optimis.

"Pertama-tama, Liberty adalah perusahaan Amerika dan saya membaca bahwa Liberty menyetujui, dan mereka mengatakan bahwa kami ingin memiliki tim lain.

"Kemudian, melihat harga sahamnya, harga sahamnya naik dan bukannya turun ketika kami mengumumkannya. Itu bagus untuk mereka. Dan ketiga, menolak OEM Amerika. Itu sangat sulit. Sebaliknya, itu bagus untuk bisnis."

Memasukkan tim tambahan

Meskipun salah satu faktor yang akan dianalisa oleh FOM adalah konsekuensi finansial dari memiliki tim tambahan di grid, Ben Sulayem tidak melihat hal ini sebagai alasan untuk menolak aplikasi Andretti.

Meskipun dipahami bahwa kurang dari setengah sirkuit saat ini memiliki fasilitas garasi dan paddock yang dapat dengan mudah mengakomodasi tim tambahan, Ben Sulayem mengatakan bahwa bagian dari kontrak F1 dengan sirkuit adalah bahwa mereka harus cukup besar untuk mengakomodasi 12 tim.

Ia mengutip fakta bahwa F1 telah menemukan garasi dan ruang paddock untuk tim fiksi Apx GP dalam film Brad Pitt di beberapa tempat sebagai bukti betapa mudahnya memasukkan tim tambahan.

"Demi Tuhan, kami bisa saja memiliki tim Hollywood lainnya," katanya. "Kontrak-kontraknya sangat jelas. Kami sekarang menjalankan 11 tim untuk Hollywood. Dan ketika mereka selesai, pada saat itu, akan ada ruang.

"Sebagian besar kontrak sangat, sangat jelas. Aman untuk disetujui dan harus memiliki tempat untuk 12 orang. Itu tertulis.

"Itu adalah tanggung jawab promotor dan sirkuit; itu bukan tanggung jawab kami. Kami tidak ikut campur, tapi itulah aturannya. Aturan tidak hanya diterapkan oleh kami, aturan diterapkan di mana-mana oleh semua pihak."

Sementara beberapa orang menyarankan bahwa Andretti masih bisa masuk ke F1 tanpa kesepakatan komersial dengan FOM - jadi secara teori membalap tanpa hadiah uang - hal ini dianggap tidak mungkin.

Sumber-sumber senior telah mengindikasikan bahwa Perjanjian Concorde saat ini yang berlaku mulai tahun 2021 dan 2025, yang ditandatangani oleh FOM, FIA, dan tim-tim, mencakup klausul yang menetapkan bahwa setiap pendatang baru di grid harus memiliki kesepakatan komersial yang disetujui sebelum mereka dapat bersaing.

Pembicaraan tentang Andretti yang akan terus maju tanpa persetujuan dari FOM juga tidak realistis karena akan ada masalah logistik dasar yang tidak mungkin diatasi - seperti tim yang harus mendapatkan izin untuk masuk ke lintasan. Ini dikeluarkan oleh FOM.

Ben Sulayem jelas bahwa ia tidak berpikir situasinya akan memburuk hingga berakhir dengan perselisihan soal izin masuk.

"Saya rasa kami tidak semurah itu untuk melakukan hal itu," katanya. "Saya rasa menolak sebuah tim tidak seharusnya dilakukan, 'Kami tidak akan memberikan Anda izin. Betapa kekanak-kanakan kami.

"Kami berada di puncak olahraga F1. Kami seharusnya melayani tim-tim besar dengan OEM, untuk membawa mereka masuk, untuk mempertahankan motorsport.

"Tapi saya memahami tim-tim tersebut. Mereka tidak memiliki kuasa atas hal itu (keputusan untuk mengizinkan masuknya Andretti), tetapi kami mendengarkan mereka karena poin mereka juga tentang uang. Ini adalah tentang uang. Maksud saya, jangan bermain-main di sini: ini tentang uang."

Tidak terburu-buru

Meskipun analisis FOM mengenai dampak kedatangan Andretti mungkin baru akan selesai tahun depan, yang akan terlambat bagi tim Amerika untuk masuk ke grid pada tahun 2025, Ben Sulayem mengatakan bahwa FIA tidak akan terburu-buru dalam mengambil keputusan.

"FOM punya banyak waktu," katanya. "Saya tidak dalam posisi untuk memaksa atau memberi tahu mereka apa yang harus dilakukan. Saya menghormati semua yang mereka lakukan.

"Saya tidak pernah mencampuri apa pun yang mereka lakukan. Dan pada saat yang sama, saya juga tidak suka siapa pun mencampuri wilayah hukum kami. Demikian pula antara Andretti dan FOM."