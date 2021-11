Red Bull Sempat Khawatir Schumacher Gagalkan Peluang Verstappen

Verstappen berada dalam tekanan jelang lap-lap akhir F1 GP Amerika Serikat akhir pekan lalu. Sang rival utama, Lewis Hamilton, tengah kuat mengejarnya, sampai kemudian pembalap Belanda itu menjumpai Schumacher.

Alih-alih segera menyingkir, rookie Haas tersebut malah tetap berada di racing line pada beberapa tikungan. Schumacher akhirnya memberi jalan bagi Verstappen di tikungan terakhir.

Horner mengatakan, saat-saat itu membuatnya khawatir bahwa Verstappen akan kalah dari Hamilton dan membuat pembalap Mercedes sini berada dalam jangkauan DRS untuk menyalip.

“Sangat sulit untuk mempertimbangkan strategi Anda sebagai backmarker (pembalap di barisan belakang),” ucap Horner.

“Kami kehilangan banyak waktu di belakang Yuki (Tsunoda) dan kemudian Mick Schumacher pada beberapa lap terakhir. Saya pikir itu akan membuat kami kehilangan kemenangan, karena dia menahan Max di seluruh sektor terakhir.

“Untungnya kami mengambil DRS pada lurusan start/finis yang setidaknya memberi Max sedikit ruang ke Tikungan 1. Namun, itu tentu saja menambah tekanan di pit wall.”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, 1st position, takes victory to the delight of his team on the pit wall

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images