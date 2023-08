Verstappen benar-benar menghancurkan persaingan dalam balapan Minggu (30/7/2023), di Spa-Francorchamps, mengalahkan rekan setimnya Sergio Perez dengan selisih 22 detik dan membuat penantang terdekat dari Ferrari, Charles Leclerc, tertinggal 33 detik.

Dominasi pembalap asal Belanda ini sulit dibendung sehingga ia kemudian bercanda dengan race engineer, Gianpiero Lambiase, tentang melakukan pit stop lagi untuk memberi krunya "latihan pit stop tambahan".

Meskipun komentar itu bisa dianggap sebagai rasa puas diri, Horner dengan cepat menepis gagasan untuk melakukan pit stop tambahan, seperti yang terakhir kali dilakukan Verstappen di Grand Prix Austria.

Ketika ditanya Motorsport.com apakah ada kekhawatiran atas pesan radio Verstappen yang kurang ajar, Horner mengatakan, "Tidak, itu sebabnya kami tidak berhenti.

"Kami tidak ingin terlalu serakah, karena sudah memenangi Sprint Race kemarin, finis 1-2 hari ini, kami tidak ingin berakhir dengan telur di wajah kami, mengorbankan hal itu dengan cara apa pun.

"Untuk memberikan satu poin, saya rasa tidak ada yang akan kehilangan banyak tidur malam ini."

Pendekatan Red Bull di mana tidak mengambil risiko yang tidak perlu dilatarbelakangi oleh kekhawatiran akan degradasi ban setelah Verstappen terlalu banyak menggunakan ban lunak di awal balapan, melebihi apa yang diinginkan oleh teknisi mereka.

"Kami sedikit khawatir dengan ban - Anda bisa melihat ban mulai sedikit terbuka - dan kami tidak ingin masuk terlalu dalam," tutur Horner. "Jadi, ini tentang bagaimana menutup balapan."

Verstappen memulai balapan dari posisi keenam setelah terkena penalti grid karena menggunakan girboks baru. Pada lap ke-17, ia menyalip Perez untuk memimpin, setelah sebelumnya melewati Leclerc dan Lewis Hamilton dari Mercedes.

Dia kemudian meraih kemenangan kedelapan berturut-turut di musim 2023, hanya terpaut satu dari rekor sepanjang masa Sebastian Vettel.

"Dia mengendarai mobil yang luar biasa hari ini," imbuh Horner. "Dia melakukan pekerjaan yang bagus untuk naik ke P2 dan kemudian setelah berhenti, balapannya benar-benar menjadi hidup dengan ban medium di mana dia menunjukkan kecepatan yang luar biasa.

"Checo jelas tidak bertahan terlalu keras karena perbedaan kecepatan di antara mereka berdua. Di atas ban medium, Checo jelas tidak senyaman Max. Kami harus mencari tahu mengapa ia kesulitan di ban medium.”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Photo by: Michael Potts / Motorsport Images

Verstappen had started from sixth after incurring a grid penalty for taking a new gearbox. By lap 17 he overtook Perez for the lead, having passed the likes of Leclerc and Mercedes' Lewis Hamilton earlier.

He then put his eighth consecutive win of the 2023 season, one shy of Sebastian Vettel's all-time record, beyond doubt with a crushing middle stint on the medium tyres.

"He drove an incredible race today," Horner added. "He did a great job to get up to P2 and then after the stop his race really came alive on the medium tyre where he showed incredible speed.

"Checo obviously didn't defend too hard because of the speed difference between the two of them. On the medium tyre Checo definitely wasn't as comfortable as Max was.

"We need to go through why he comparatively struggled on the medium tyre."

Additional reporting by Erwin Jaeggi