Red Bull dan Max Verstappen Seharusnya Dihukum Lebih daripada Poin

Di sela-sela F1 GP Singapura, awal bulan ini, isu bila Red Bull Racing menabrak regulasi batasan anggaran pada musim 2021 lalu sehingga mampu mengambil keuntungan lebih daripada para rivalnya, makin kencang terdengar.

Maklum, tahun lalu Red Bull secara luar biasa mampu menaklukkan Mercedes dalam persaingan perebutan gelar juara dunia pembalap usai Max Verstappen mengalahkan Lewis Hamilton pada balapan terakhir yang kontroversial di Abu Dhabi.

FIA merespons dengan langsung melakukan investigasi dan audit. Hasilnya, Williams dan Aston Martin melakukan pelanggaran prosedural. Sementara, Red Bull selain melakukan pelanggaran prosedural juga melewati sedikit batasan bujet.

Karena melewati kurang dari 5% batas anggaran F1 2021 yang mencapai 145 juta dolar AS, Red Bull dianggap hanya melakukan pelanggaran minor. Sebagai informasi, 5% dari 145 juta dolar AS adalah 7,25 juta dolar AS. Artinya, Red Bull dinilai kelebihan anggaran kurang dari angka terakhir.

Kabar yang belakangan beredar menyebut Red Bull hanya overspent sekira 2 juta dolar AS. Red Bull berdalih bila kelebihan bujet mereka itu terjadi karena terkait katering dan bayaran untuk kru maupun anggota tim yang sakit.

Bernie Ecclestone, Chairman Emiritus Formula 1, dan Christian Horner, Prinsipal Tim Red Bull Racing, di sela-sela F1 GP Brasil 2019. Foto oleh: Zak Mauger / Motorsport Images

Tim asal Milton Keynes, Inggris, itu membantah bila mereka mendapatkan keuntungan dari kelebihan anggaran tersebut. Pun begitu, FIA dan otoritas F1 tetap akan menjatuhkan sanksi kendati hingga kini belum diputuskan bentuknya.

Mantan promotor F1 Bernard “Bernie” Ecclestone pun tertarik mengomentari soal penalti untuk Red Bull ini. Selama ini banyak yang memprediksi karena Red Bull hanya melakukan pelanggaran minor, gelar Verstappen pada F1 2021 tidak akan terusik.

Meskipun demikian, pria asal Inggris yang kini sedang terlilit masalah penipuan bernilai 400 juta poundsterling itu berpikir Red Bull dan Verstappen bisa mendapatkan penalti lebih dari pengurangan poin.

Saat dikonfirmasi harian Blick dan ditanya akankah Red Bull kehilangan poin di kejuaraan dunia pada 2021, Ecclestone, 91 tahun, menjawab singkat: “Seharusnya lebih buruk daripada itu.”

Banyak tim F1 yang menuntut agar FIA menjatuhkan hukuman berat untuk Red Bull karena diyakini mengambil banyak keuntungan, meskipun melakukan pelanggaran budget cap minor.

Prinsipal Tim Mercedes F1 Toto Wolff salah satu yang paling keras meminta Red Bull diberi hukuman berat. Maklum, Mercedes dan Hamilton sebelumnya sudah “mengalah” meskipun ditundukan Red Bull dan Verstappen secara kontroveresial di GP Abu Dhabi 2021.

Wolff menyebut, akan menjadi preseden buruk dan berbahaya bagi masa depan F1 jika pelanggaran batasan anggaran yang dilakukan Red Bull hanya berujung hukuman denda.

CEO McLaren Zak Brown belum lama ini juga sudah mengirim surat kepada FIA yang salah satu isinya meminta agar pelanggar budget cap F1 selain dihukum denda, batas anggaran mereka untuk F1 musim berikutnya juga dikurangi (sesuai kelebihan yang dilakukan).

Sementara itu, Max Verstappen sudah memastikan merebut gelar juara dunia F1 2022 usai memenangi GP Jepang, sekira dua pekan lalu.

Akhir pekan ini, di Austin, Texas, Amerika Serikat, mereka bisa memastikan gelar juara dunia konstruktor sekaligus persaingan perebutan P2 yang melibatkan pembalap mereka, Sergio Perez.