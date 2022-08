Ricciardo Kagumi Perjuangan Gasly Agar Tidak Dicoret dari F1

Pembalap Prancis tersebut mendapat kesempatan tampil di Formula 1 mulai 2017. Juara GP2 2016 itu tidak berstatus full time. Sebab, ia mesti balapan di dua kompetisi lain, seperti Super Formula dan Formula E.

Setelah memperkuat Toro Rosso dalam lima balapan musim 2017, tim klien Red Bull tersebut memermanenkannya. Pada 2018, ia berhasil mencetak prestasi terbaik finis P4 Grand Prix Bahrain.

Gasly mencetak 29 poin sehingga mendarat di peringkat ke-15. Prestasi itu menarik Red Bull untuk memboyong ke skuad utama.

Sayangnya, kesempatan habis setengah musim saja. Padahal, ia menunjukkan performa mengesankan untuk ukuran anak baru.

Dalam 12 balapan, pemuda 26 tahun tersebut hanya gagal mendulang poin tiga kali. Posisi keempat F1 GP Inggris adalah raihan maksimal.

Gasly pun kembali dititipkan ke Toro Rosso usai kursinya diberikan kepada Alex Albon. Secara mengejutkan, runner-up Grand Prix Brasil dipersembahkan kepada tim medioker tersebut. Musim itu, perolehan poinnya naik tiga kali lipat, dari menjadi 95 dan peringkat klasemen jauh membaik, P7.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Pierre Gasly, AlphaTauri AT03, Kevin Magnussen, Haas VF-22, the remainder of the field

Foto oleh: Zak Mauger / Motorsport Images