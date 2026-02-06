Bintang Mercedes, George Russell, memperkirakan Aston Martin adalah tim yang paling mungkin menantang empat besar pada Formula 1 2026 ketika peraturan baru diperkenalkan.

Tim Silver Arrows, Ferrari, Red Bull, dan juara bertahan McLaren jauh lebih unggul dari rival dalam beberapa tahun terakhir. Hanya Esteban Ocon dari Alpine, yang bisa mendobrak dominasi mereka dengan kemenangan di F1 GP Hungaria 2021.

Namun, hal itu bisa berubah musim ini karena mobil era baru sudah berbeda berkat perubahan besar-besaran pada regulasi. Ini artinya urutan kekuatan sulit diprediksi. Tahun ini, sasis F1 lebih ringan dan lebih kecil, berkurang 32 kg, sementara mesin memiliki daya listrik lebih besar.

Di saat-saat seperti ini, tim papan tengah mungkin tiba-tiba melesat ke depan. Aston Martin, yang finis di posisi ketujuh pada 2025, membetot perhatian. Hal ini karena mulai 2026, prinsipal timnya adalah legenda F1 Adrian Newey, yang telah merancang banyak mobil juara seperti FW14B, FW18, atau RB6 - hanya untuk menyebutkan beberapa.

Namun, itu belum semuanya karena Aston Martin juga memiliki juara dunia, Fernando Alonso, dan telah beralih dari menjadi tim pelanggan Mercedes menjadi tim pabrikan Honda, merek Jepang yang sebelumnya membantu Max Verstappen (Red Bull) meraih empat titel F1 berturut-turut.

Apakah Formula 1 akan menghadapi persaingan gelar juara yang melibatkan banyak tim? “Saya pikir skenario terbaik bagi olahraga ini dan juga bagi para pembalap adalah adanya sejumlah pembalap dan tim yang berbeda saling bersaing,” kata Russell, yang saat ini menjadi favorit peraih gelar juara F1 2026.

Lance Stroll, Aston Martin Foto oleh: Aston Martin Racing

“Saat ini, sepertinya Red Bull, McLaren, Ferrari, dan kami sendiri adalah empat tim yang cukup dekat satu sama lain. Tapi jangan remehkan apa yang telah dilakukan Aston Martin dan apa yang telah dilakukan Adrian dengan mobil tersebut.

“Penampilannya sangat spektakuler, dan Honda dalam beberapa tahun terakhir bersama Red Bull memiliki mesin yang sangat baik di bawahnya. Jadi kita juga tahu apa yang mereka mampu lakukan. Akan sangat luar biasa melihat persaingan yang sengit. Saya ingat pada 2010 ketika McLaren, Fernando (saat itu di Ferrari), dan Red Bull semua bertarung. Itulah inti dari olahraga ini dan itulah yang kami harapkan akan terjadi tahun ini.”

Saat bergabung pada Maret lalu, peran Newey adalah mengelola mitra teknis dengan fokus utama mengembangkan Aston Martin AMR26. Saat F1 mengadakan uji coba kolektif pertama musim ini di Barcelona pekan lalu, jejak tangan Newey sangat terlihat pada mobil terbaru.

Bagian hidung yang membulat terlihat menarik, mengingatkan pada Brawn, begitu pula desain endplate dan sidepod yang unik. Namun, paket suspensi yang paling menarik perhatian - dengan kemiringan radikal pada wishbone atas yang mendapat pujian tinggi dari James Vowles.

"Adrian adalah desainer yang kreatif," kata bos Williams. "Dan apa yang dia lakukan dengan wishbone di tempat-tempat yang menurut saya tidak seharusnya ada, sangat mengesankan. Tapi, dia melakukannya. Anda akan melihatnya di wishbone depan kami. Sedikit berbeda, tapi apa yang dilakukan Adrian adalah Adrian. Sangat mengesankan, sangat kreatif, sangat ekstrem. Saya tidak ingin menjadi desainer untuk yang satu itu. Mari kita katakan begitu."

Namun, Russell juga cepat mencatat bahwa meskipun sebuah mobil mungkin terlihat menarik bukan jaminan mencatatkan waktu lap yang cepat. Newey baru-baru ini mengungkapkan, misalnya, bahwa pengujian terowongan angin untuk AMR26 dimulai sekitar empat bulan terlambat dan Aston Martin baru muncul di hari keempat Shakedown.

Adrian Newey Foto oleh: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Hal itu berarti tim tersebut menempuh jarak terpendek dibandingkan tim lain, kecuali Williams yang tidak hadir. Lebih lanjut, ada keraguan tentang kemampuan tim Silverstone untuk mengembangkan mobil dengan baik, mengingat penurunan performa mereka dari awal musim 2023 yang dipenuhi podium menjadi hasil tengah klasemen yang solid dua tahun kemudian.

Russell mengatakan, “Saya pikir Aston Martin mungkin yang paling menonjol dalam hal desain mobil. Semua orang melihat suspensi belakangnya dan secara visual terlihat sangat mengesankan, tapi ini bukan kompetisi tentang seberapa seksi mobilnya.

“Ini adalah kompetisi tentang seberapa cepat mobil itu melaju di lintasan. Jadi orang selalu melihat ke mobil tercepat, dan kita akan menemukannya di Melbourne. Siapa pun itu, itulah mobil yang ingin Anda coba ambil inspirasi darinya.”

Kampanye 2026 dimulai dengan Grand Prix Australia pada 6-8 Maret, dengan dua tes pramusim resmi di Bahrain (11-13 dan 18-20 Februari) sebelumnya.

Laporan tambahan oleh Filip Cleeren dan Stuart Codling