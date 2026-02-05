Russell Tantang Duel Verstappen di F1 2026

George Russell antusias untuk bersaing dalam perebutan gelar juara Formula 1, di mana target utamanya melawan Max Verstappen pada 2026.

F1 akan memperkenalkan seperangkat peraturan baru tahun ini, yang berarti mobil balapnya sepenuhnya baru. Dengan perubahan besar-besaran ini, urutan kekuatan saat ini masih belum diketahui.

Melihat jauh ke belakang, dominasi Mercedes pada perubahan mesin terakhir pada 2014 membuat mereka memenangi delapan gelar berturut-turut. Saat Shakedown F1 di Barcelona pekan lalu, performa impresif Russell dalam sesi itu menjadikannya favorit untuk meraih titel tahun ini.

Namun, persaingannya diprediksi akan sengit, terutama lawan pilot Red Bull, Verstappen, yang dianggap oleh banyak orang sebagai pembalap terbaik di grid F1 saat ini, meskipun Lando Norris berhasil merebut gelar 2025 dengan McLaren MCL39 yang dominan.

Pembalap Inggris memperkirakan Verstappen akan ikut bersaing, meskipun ada keraguan tentang peluang sang pembalap Belanda mengingat Red Bull akan debut mesin buatan sendiri yang mungkin belum sekuat mesin Mercedes.

Ketika prospek pertarungan gelar dibahas dengan Russell dalam peluncuran timnya untuk F1 2026, pembalap yang telah lima kali memenangi balapan itu mengatakan, “Saya ingin berhadapan langsung dengan Max, dan tentu saja, Lando memiliki musim yang hebat tahun lalu.

George Russell, Mercedes AMG Petronas F1 Team W16, Max Verstappen, Red Bull Racing RB21 Foto oleh: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“Tapi tidak, itu tidak menambah tekanan. Saya pikir mungkin para penggemar dan orang-orang mengharapkan potensi Mercedes versus McLaren, karena ada banyak antisipasi bahwa Mercedes jelas akan memiliki unit tenaga terbaik.

“Tapi sepertinya, pabrikan mesin lainnya telah melakukan pekerjaan yang baik, dan Red Bull selalu memiliki mobil yang luar biasa, bahkan selama masa dominasi Mercedes. Mesin mereka yang menjadi masalah, bukan mobilnya, dan kami jelas tahu seberapa hebat Max.

“Jadi, ya, saya pikir dia akan sangat terlibat dalam persaingan tahun ini dan itu bagus. Tentu saja Anda berharap bisa sedikit lebih mudah, tapi itu seharusnya tidak pernah mudah, dan jika Anda ingin menang, Anda ingin berjuang untuk itu dan menang secara adil di lintasan.”

Russell jelas memiliki banyak sejarah dengan Verstappen mengingat perselisihan terkenal mereka di akhir musim 2024, tetapi pria berusia 28 tahun itu bukan satu-satunya fokusnya.

Dia waspada bahwa F1 bisa memiliki beberapa tim dalam persaingan kejuaraan, terutama yang finis di empat besar pada 2025, dengan Ferrari juga menunjukkan potensi. Lewis Hamilton mencetak lap tercepat dalam uji coba Barcelona F1.

“Skenario terbaik bagi olahraga ini dan juga bagi para pembalap adalah adanya sejumlah pembalap dan tim yang berbeda saling bersaing,” tambah Russell.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto oleh: Ferrari

“Saya pikir saat ini tampaknya Red Bull, McLaren, Ferrari, dan kami sendiri adalah, katakanlah, empat tim yang cukup dekat satu sama lain.”

Russell juga menyebut tim lain yang bisa masuk dalam persaingan, yaitu Aston Martin: kini tim ini menjadi tim pabrikan Honda, dipimpin oleh desainer legendaris Adrian Newey, dan memiliki juara dunia F1 dua kali, Fernando Alonso.

“Anda tidak bisa mengabaikan apa yang telah dilakukan Aston Martin dan apa yang Adrian lakukan dengan mobil itu,” ia berkomentar tentang tim yang finis di posisi ketujuh pada 2025. “Mobilnya terlihat sangat spektakuler, dan Honda dalam beberapa tahun terakhir bersama Red Bull memiliki mesin yang sangat baik.

“Jadi kita juga tahu apa yang mereka mampu lakukan; itu akan luar biasa jika ada persaingan sengit. Saya ingat tahun 2010, saat McLaren, Fernando, dan Red Bull semua bersaing, itulah esensi olahraga ini dan itulah yang kita harapkan tahun ini.”