Sprint Race GP Brasil Pembuktian Kinerja Apik Mercedes

Bottas menguasai jalannya Sprint Race, usai mengungguli Max Verstappen selepas Tikungan 1. Memimpin sepanjang 24 lap, pembalap Finlandia itu tak terbendung untuk merebut pole position.

Torehan mengesankan Bottas terasa sebagai pelipur lara atas didiskualifikasinya rekan setim Lewis Hamilton dari kualifikasi karena pelanggaran regulasi DRS.

Kendati demikian, tujuh kali juara dunia itu tampil menggila pada Sprint Race. Start paling belakang, Hamilton berhasil mengamankan finis kelima.

Adapun, kemenangan Bottas membuat keunggulan Verstappen atas Hailton hanya bertambah dua poin dalam klasemen sementara.

“Itu bagus, semuanya berjalan sesuai rencana,” kata Bottas setelah Sprint Race F1 GP Brasil.

“Kami memilih untuk memulai dengan ban soft, karena kami pikir peluang terbaik untuk memimpin adalah saat start balapan, bahkan dengan sedikit risiko bahwa akhir balapan bisa menjadi rumit.

“Tapi itu bekerja dengan sempurna. Itu tidak mudah pada akhirnya. Ban mulai habis. Saya hanya mencoba menghindari kesalahan dan mencoba untuk tetap fokus.

“Hari ini adalah hari yang baik. Dan saya juga senang Lewis bisa naik ke posisi kelima, sehingga memberinya banyak peluang untuk besok.

“Itu berarti kami masih bisa, bahkan dengan masalah akhir pekan ini, memiliki hasil yang bagus pada hari Minggu.”

Valtteri Bottas, Mercedes, 1st position, celebrates in Parc Ferme after the Sprint

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images