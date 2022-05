Statistik Jelang Balapan Perdana F1 GP Miami 2022

Grand Prix Miami menjadi event kedua kejuaraan dunia jet darat di negara Amerika Serikat (AS), mengikuti jejak GP AS yang mengambil lokasi di Circuit of The Americas (COTA), Austin, Texas.

Musim depan, bakal ada tiga balapan di Negeri Paman Sam, dengan bergabungnya GP Las Vegas dalam kalender 2023. Setelah berpuluh tahun berjuang, F1 akhirnya sukses menembus pasar AS.

Sebagai sirkuit anyar, Miami International Autodrome tentu akan menyuguhkan sejumlah tantangan baru bagi para pembalap. Meski empat pilot jet darat sudah mencicipinya saat latihan menggunakan simulator.

Keempat driver itu, antara lain duo AlphaTauri: Pierre Gasly dan Yuki Tsunoda. Kemudian juga Sergio Perez dari Red Bull Racing, serta tak ketinggalan Valtteri Bottas yang membela skuad Alfa Romeo.

Lantas, apa saja yang perlu diketahui tentang GP Miami 2022? Berikut statistiknya, melansir laman resmi Formula1.com:

11

Formula 1 dan Amerika Serikat memiliki sejarah panjang bersama. Faktanya, tidak ada negara yang memiliki tempat penyelenggara F1 sebanyak Amerika.

Miami Gardens akan menjadi tempat berbeda ke-11 di AS. Indianapolis adalah yang pertama menjadi tuan rumah putaran Kejuaraan Dunia pada 1950, meskipun di bawah peraturan Indy 500, bukan F1.

Kemudian datang Sebring (juga di Florida), Riverside di California, Watkins Glen di bagian utara New York, Long Beach di California, Las Vegas di Nevada, Detroit di Michigan, Dallas di Texas, Phoenix di Arizona, Indianapolis lagi (di sirkuit jalan raya) dan Austin di Texas. Total, semua sirkuit yang disebutkan ini telah menyelenggarakan 71 Grand Prix.

Miami International Autodrome akan menjadi tuan rumah perdana Formula 1 Grand Prix Miami pada 6-8 Mei 2022 Foto oleh: Carl Bingham / Motorsport Images

77

Miami International Autodrome akan tuan rumah Grand Prix venue ke-77 dan satu-satunya trek baru dalam kalender F1 2022.

Ini adalah salah satu dari dua balapan AS pada jadwal tahun ini, bersama COTA di Austin. Musim depan, akan ada trio, dengan bergabungnya Las Vegas.

19

Ada 19 tikungan di trek sepanjang 5,41 km yang membentang di sekitar Hard Rock Stadium – kandang Miami Dolphins.

Dari jumlah tersebut, dua memberikan peluang bagus untuk overtaking. Yang pertama adalah Tikungan 11. Kedua adalah Tikungan 17, tikungan kiri yang lebih ketat lebih ketat di ujung lurusan yang lebih panjang.

3

Bicara soal lurusan, tercatat ada tiga di sirkuit ini, dengan panjang 1,28 km adalah yang terpanjang. Ada juga tiga zona Drag Reduction System (DRS) yang direncanakan. Tujuannya tentu saja menciptakan kesempatan bagi pembalap untuk menyalip di jantung Miami International Autodrome.

320

Simulasi yang telah dilakukan F1 menunjukkan mobil akan mencapai kecepatan tertinggi 320 km/jam. Juga diperkirakan kecepatan rata-rata sekitar 223 km/jam, dan dengan mobil diharapkan berada pada kecepatan penuh untuk 58 persen lap.

24.000

Sebanyak 24 ribu ton aspal digunakan untuk mengaspal trek. Sebagian besar permukaan lintasan di Miami adalah batu kapur lokal, memiliki kandungan silika tinggi. Itu membuatnya lebih tahan pakai dan abrasif sehingga menyatu dengan komposisi campuran granit.

37.000

Seperti biasa, keselamatan adalah yang utama. Ada 37 ribu kaki penghalang beton yang ditempatkan di sirkuit, termasuk 2.870 blok Geobrugg.

14

Untuk pertama kalinya dalam sejarah panjang F1, kejuaraan akan diselenggarakan di komunitas yang didominasi Afrika-Amerika.

Miami Gardens, terletak 22,5 km pusat kota Miami, terkenal dengan bisnis kecil dan pemandangan makanannya yang mengesankan, terutama makanan jiwa dan restoran Karibia.

1

Ini mungkin F1 Grand Prix pertama di Miami, tetapi kota ini tidak asing dengan olahraga bergengsi dunia. Di jantung trek adalah Stadion Hard Rock, rumah bagi tim National Football League Miami Dolphins.