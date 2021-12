Graham Stoker Incar Utusan F1 Jika Menang Pemilihan Presiden FIA

Stoker akan melawan Mohammed ben Sulayem dalam pemungutan suara yang direncanakan berlangsung pada 17 Desember, untuk menjadi penerus Jean Todt sebagai Presiden FIA.

Mendekati hari pemilihan, Stoker telah menguraikan visi dan misinya tentang bagaimana dia ingin FIA mendekati Formula 1.

Garis besar 10 janji utamanya adalah – mencakup bidang-bidang seperti keselamatan, keberlanjutan, keragaman dan inklusi, penggemar, teknologi – termasuk potensi perubahan tata kelola.

Secara khusus, Stoker menyarankan untuk menunjuk Utusan F1 yang berpengalaman guna membantu meningkatkan dialog antara FIA dan pemegang hak komersial kejuaraan balap jet darat.

“Kemitraan antara FIA dan pemegang hak komersial F1 telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, dan kami ingin mengembangkan hubungan itu lebih jauh,” ucapnya.

“Untuk memastikan ada tata kelola olahraga yang kuat, kami mengusulkan untuk mempertimbangkan penunjukan Utusan F1 yang akan bertindak sebagai penghubung antara pemegang hak komersial dan badan pengatur.

“Ini akan dijabat oleh seseorang dengan pengalaman mendalam baik F1 dan tata kelola motorsport yang memahami kedua belah pihak, serta akan memperkuat ikatan di antara keduanya.”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Esteban Ocon, Alpine A521, and the rest of the field at the start

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images