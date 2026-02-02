Tak Maksimal di Shakedown, Hadjar Berharap Lebih Baik di Awal Musim

Isack Hadjar mengalami kecelakaan besar satu-satunya selama sesi uji coba di Circuit de Barcelona-Catalunya, saat ia keluar lintasan di tikungan terakhir pada Selasa malam dalam kondisi basah.

Mobil Red Bull yang dikendarai Hadjar dilaporkan mengalami kerusakan parah di bagian belakang, yang memaksa tim untuk mendatangkan suku cadang pengganti sebelum hari terakhir uji coba yang diizinkan, setelah menyelesaikan dua hari pertama pada Senin dan Selasa.

Pembalap anyar Red Bull kembali ke lintasan pada Jumat, dengan Max Verstappen mengemudi sepanjang hari dan menyelesaikan 118 lap, sehingga total lap tim menjadi 303 lap untuk sesi uji coba.

Hadjar mengatakan kecelakaannya dipicu oleh pergantian ban dari ban basah ke ban intermediate di lintasan yang basah oleh hujan.

“Senang bisa memiliki hari yang baik pada Senin,” kata Hadjar, yang masih mencatatkan 158 lap sebelum kecelakaannya. “Itu sangat produktif dan kami berhasil melakukan lebih banyak lap daripada yang kami harapkan, semuanya berjalan lancar dan kami hanya mengalami masalah kecil. Itu cukup mengesankan mengingat itu adalah hari pertama kami dengan unit tenaga kami sendiri.

“Sayangnya, pada Selasa, setelah beralih dari ban basah ke ban intermediate, saya kehilangan kendali mobil di tikungan terakhir dan saya tahu akibatnya tidak ideal bagi tim.

Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto oleh: Red Bull Content Pool

“Hal positifnya adalah saya sudah mulai memahami dan bekerja pada hal-hal di dalam mobil, tentu saja masih banyak hal yang perlu disesuaikan, tetapi sejauh ini semuanya berjalan stabil.

“Mobil-mobil ini berbeda, sangat berbeda. Secara umum, beban yang ditanggung lebih ringan dan lebih dapat diprediksi dibandingkan generasi sebelumnya. Mereka lebih sederhana. Lebih mudah untuk bereksperimen dengan mobil ini, dan di sisi power (PU), ada banyak opsi yang dapat dimanfaatkan oleh pembalap.

“Saya tidak bisa mempersiapkan musim ini dengan lebih baik, dan saya berharap bisa memulai musim ini dengan kuat, tapi kami tentu belum selesai dengan pekerjaan ini, saya belajar setiap hari.”

Bos Red Bull, Laurent Mekies, sepenuhnya mendukung pembalap barunya, yang dipromosikan ke tim utama menggantikan Yuki Tsunoda selama musim dingin setelah hanya satu musim di F1, dan yakin pembalap Prancis itu akan mendapatkan pengalaman belajar yang positif dari sesi uji coba.

“Kami menempuh lebih dari seratus lap pada Senin bersama Isack, yang merupakan hari yang positif, dan Selasa sedikit lebih sulit bagi kami,” ungkap Mekies. “Max berlatih di pagi hari dan hanya mendapatkan satu putaran panjang sebelum hujan turun, tetapi kami merasa ini akan menjadi pembelajaran yang baik dan menarik untuk berlatih di kondisi basah dengan mobil generasi baru ini.

“Kami beralih ke Isack pada sore hari dan tidak ada kesempatan untuk menggunakan ban kering, tetapi kami mendapatkan data yang baik di kondisi basah. Dia keluar lintasan di akhir hari, dalam kondisi yang sangat sulit dan masih banyak hal yang perlu diperbaiki di sisi mobil.

“Itu sayang, tapi hal-hal seperti ini terjadi, dan itu terjadi setelah hari yang sangat positif bagi dia pada Senin. Jumlah lap yang diselesaikan Isack dan pengembangan serta pembelajaran yang dia dan tim peroleh tidak boleh diremehkan.”

Laurent Mekies, Kepala Tim Red Bull Racing Foto oleh: Red Bull Content Pool

Mekies juga memuji mekanik dan insinyur Red Bull yang berhasil membawa mobil RB22 kembali ke lintasan pada Jumat untuk menyelesaikan uji coba pertamanya dengan mesin Red Bull Powertrains yang didukung Ford.

“Ini adalah pekerjaan luar biasa dari tim di lintasan dan di kampus untuk mengembalikan RB22 ke lintasan pada Jumat, ada beberapa malam panjang untuk memastikan kami mendapatkan hari ketiga uji coba,” jelasnya. “Max berada di mobil sepanjang hari dan dia juga mencatatkan lebih dari 100 lap, memberikan umpan balik yang mendalam dan sangat berharga, saat kami terus belajar tentang mobil baru dan PU ini.

“Kami memiliki banyak hal yang bisa diambil dari minggu ini, dan pengalaman serta detail teknis Max akan membantu kami mempersiapkan diri untuk Bahrain dan seterusnya. Mengenai apa yang kami harapkan dari unit tenaga dalam tiga hari pertama ini, saya hanya bisa menekankan betapa bangga kami pada semua orang di markas yang telah menyediakan unit tenaga ini.

“Ford hadir di lintasan untuk menyaksikan semuanya beraksi, dan kami sangat berterima kasih kepada mereka atas peran dan dukungan mereka dalam kisah spesial ini.

“Tentu saja, ini masih sangat awal dan tidak ada yang sempurna, tetapi kami sudah mulai belajar dan bekerja sebagai satu tim dalam hal ini. Ini adalah kepuasan yang besar, tetapi tidak mengubah besarnya perjalanan yang ada di depan kami. Kami tahu kami harus melakukan pekerjaan rumah kami dan mengambil langkah-langkah secara bertahap.”