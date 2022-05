Tak Sepenuhnya Tinggalkan F1, Honda Sponsor Utama GP Jepang

Raihan kesuksesan Max Verstappen merengkuh gelar juara dunia 2021 ditandai mundurnya Honda dari kejuaraan dunia F1. Akan tetapi, pabrikan Negeri Sakura tersebut tidak akan sepenuhnya menghilang.

Sesaat setelah pengumuman Honda hengkang, Team Principal Red Bull Racing, Christian Horner, mengonfirmasi bahwa timnya akan tetap menggunakan mesin dari Honda, yang dikembangkan sendiri di pabrik Milton Keynes.

Selasa (17/5/2022), Honda merilis pengumuman resmi perihal sponsor utama dalam gelaran F1 GP Jepang di Sirkuit Suzuka pada 7-9 Oktober mendatang.

“Senang sekali bagi Honda untuk dinobatkan sebagai sponsor utama Formula 1 Grand Prix Jepang, yang akan diadakan di Sirkuit Suzuka, yang merayakan ulang tahun ke-60 tahun ini,” ucap Koji Watanabe selaku Operating Executive, Head of Corporate Communications Supervisory Unit dari Honda Motor Co., Ltd.

“Pada Grand Prix Jepang tahun ini, 10 tim termasuk Oracle Red Bull Racing dan Scuderia AlphaTauri, yang didukung Honda sebagai mitra tim, akan bersaing dengan 20 pembalap yang akan menunjukkan keterampilan dan bakat mengemudi mereka di puncak tertinggi dunia balap.

“Dengan berkontribusi pada Grand Prix yang luar biasa ini, Honda akan terus mendukung promosi lebih lanjut dan mempopulerkan motorsport di Jepang.”

Honda sebenarnya berstatus sponsor utama GP Jepang pada 2021. Sayangnya, pandemi Covid-19 memaksa penyelenggara untuk membatalkan perlombaan.

Sebelumnya juga Honda pernah menjadi sponsor utama F1 GP Jepang pada 2018. Saat itu, balapan dimenangi Lewis Hamilton, dengan Valtteri Bottas finis kedua dan Max Verstappen podium ketiga.

GP Jepang kali pertama menggelar balapan F1musim 1976 silam, dan mulai diadakan di Sirkuit Suzuka — yang dimiliki oleh Mobilityland Corporation, anak perusahaan dari Honda Motor Co., Ltd — sejak 1987.

Suzuka memiliki kapasitas sebesar 155 ribu penonton. Selain dipakai sebagai lokasi perlombaan F1, sirkuit sepanjang 5,8 km ini pernah menjadi venue NASCAR dan MotoGP.

Balapan terakhir MotoGP di Suzuka digelar pada 2003, ketika Daijiro Kato mengalami kecelakaan fatal yang merenggut nyawanya. Akhirnya, FIM memutuskan untuk tidak memakai lagi trek ini.

April lalu, Formula 1 resmi memperpanjang kontrak Sirkuit Suzuka sebagai tuan rumah Grand Prix Jepang selama tiga tahun ke depan. Itu berarti, hingga musim 2024.

“Saya sangat senang Formula 1 akan terus berlomba di Sirkuit Suzuka selama tiga tahun lagi,” kata CEO F1, Stefano Domenicali.

“Jepang memiliki tempat khusus di hati dan pikiran para penggemar F1 di seluruh dunia, dan Suzuka telah menjadi tuan rumah bagi banyak momen paling legendaris olahraga, dengan 11 gelar pembalap ditentukan di sana.

“Grand Prix Jepang selalu menampilkan drama yang mencekam serta mengguncang Anda. Saya senang kami dapat terus menghadirkan aksi dan kegembiraan Formula 1 kepada para penggemar motorsport Jepang yang bersemangat.”