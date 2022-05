Tawaran New York City Jadi Tuan Rumah F1 Ditolak

Bos Liberty Media, Greg Maffei, mengungkapkan kalau walikota baru New York City, Eric Adams, sudah menawarkan kotanya. Namun, tawaran tersebut segera ditepis.

Tiga tuan rumah di Amerika Serikat, yakni Miami, Austin dan Las Vegas, dinilai sudah lebih dari cukup sekarang. Ini berbeda dengan mantan bos F1, Bernie Ecclestone, yang terus mengupayakan balap jet darat dilangsungkan di New York dan sekitarnya.

Pada 2011, lobi promotor Leo Hindery, untuk memboyong F1 ke Port Imperial, New Jersey, berhasil. Sayangnya, proses konstruksi terhenti karena terkendala dana. Padahal, trek itu masuk dalam kalender F1 2013.

Sejak diambil alih Liberty Media pada 2017, misi bergeser menjadi mendekatkan F1 ke pasar AS. New York selalu jadi target utama, selain New Jersey, Miami dan Las Vegas. Dua proyek terakhir sudah gol.

Berbicara dalam acara finansial di New York, Kamis (19/5/2022), Maffei ditanya apakah ada rencana menyelenggarakan F1 di New York.

Ternyata Adams sudah mengajukan sebuah tempat di Randalls dan Wards Island. Namun, lokasi dianggap kurang menarik bagi Liberty.

“Pemerintahan Eric Adams sudah meminta satu. Tapi, saya kira sangat sulit. Proposal mereka, Randalls Island, mungkin bukan venue yang sempurna bagi kami,” ia mengungkapkan.

“Anda tahu, banyak waktu dan uang yang dihabiskan di sini 15-20 tahun lalu, termasuk oleh Leo Hindery, salah satu pendahulu saya, mencoba membangun satu trek di Hoboken. Saya kira realitasnya balapan di jalan raya seperti New York sangat, sangat, sangat berat.

“Las Vegas merupakan satu tempat di AS di mana Anda mungkin bisa menyelenggarakan balapan jalan raya, itu punya mentalitas berbeda. New York adalah venue luar biasa, tapi sepertinya tak mungkin mereka menutup Central Park untuk kami!”

Maffei yakin keputusan melaksanakan lomba di New York bakal menimbulkan pro dan kontra. Ia menghindari potensi gesekan tersebut.

“Saya duga ada beberapa grup yang mungkin tidak suka, jadi mungkin itu pertarungan yang tidak perlu kita hadapi,” ia menambahkan.

Red Bull Racing RB7 di New York Foto oleh: Red Bull Content Pool

Terlepas dari berbagai kekurangan, debut GP Miami sebagai tuan rumah Formula 1 boleh dibilang sukses. Maffei berjanji pihaknya akan melakukan perbaikan untuk musim depan.

“Saya kira secara keseluruhan itu adalah sukses besar. Permintaan sangat gila. Jumlah orang yang mengatakan kepada saya bahwa itu adalah acara olahraga yang pernah mereka datangi,” katanya.

“Apakah ada problem logistik untuk balapan pertama? (Contohnya) para pembalap tidak menyukai semua tentang trek, yang mana itu bukan sesuatu yang aneh, atau hospitality Paddock Club dan keselamatan. Kita lihat saja. Ada beberapa hal yang harus dikerjakan.

“Saya kira (Miami) Dolphins, mitra kami di sini, telah melakukan pekerjaan dengan baik. Saya kira mereka sangat sadar masalah atau isu yang timbul, tapi masih bisa diperbaiki.

“Tapi, pengalaman TV, kegembiraan, nada keseluruhan di Miami sangat positif. Saya kira, sangat bagus. Saya pikir itu tidak akan hilang. Jika Anda bekerja melalui isu tahun pertama, dan itu akan menjadi ajang yang sangat, sangat hebat.”

Tentang pernyataan promotor GP Miami, Tom Garfinkel, bahwa mereka mengalami kerugian, Maffei menanggapi, “Saya kira itu akan sangat menguntungkan untuk Dolphins. Maksud saya, hitungan untung-rugi mereka dan untung-rugi kami sedikit berbeda. Tapi, mereka punya kesepakatan 10 tahun. Saya kira mereka akan mendapat banyak uang.”