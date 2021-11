Aston Martin Akan Turunkan Pembalap Simulator dalam Tes Rookie

Para pembalap belum berpengalaman yang berpartisipasi dalam sesi tes sehari tersebut akan mengendarai mobil standard F1 2021. Uji coba ini juga berbarengan dengan tes ban 18 inci selama dua hari untuk para pembalap jet darat.

Aston Martin tidak memiliki pembalap yang tergabung dalam program pembinaan mereka. Memang ada kans bagi tim Inggris untuk menurunkan Nyck de Vries pada sesi tes rookie tersebut.

Hanya saja, juara dunia Formula E tersebut dikabarkan akan turun pada program tersebut membawa nama Mercedes, mengingat De Vries memang merupakan binaan The Silver Arrows.

Aston Martin pun sudah mempertimbangkan opsi lain dan melihat pembalap muda mana yang cocok untuk dikirim ke sana. Namun, pilihan terakhir jatuh kepada Nick Yelloly, yang merupakan pembalap simulator mereka.

Sesi tes rookie ini akan memberikan kesempatan untuk Yelloly lebih terbiasa dengan mobil F1 dunia nyata. Ia memang lebih banyak menghabiskan waktunya menguji mobil Aston Martin di simulator.

Meski begitu, bukan berarti pembalap 30 tahun tersebut tidak memiliki pengalaman di dunia nyata. Ia merupakan pembalap BMW GT untuk Turner Motorsport pada ajang WeatherTech SportsCar Championship musim 2020.

Tahun ini, ia juga turun di ADC GT Masters bersama Schubert Motorsport, serta mengendarai mobil BMW M6 GT3.

"Nick (Yelloly) adalah pembalap yang baik. Dia sudah bersama kami untuk beberapa waktu terakhir ini," ujar prinsipal Aston Martin, Otmar Szafnauer kepada Motorsport.com.

"Ada beberapa kesempatan untuk menurunkan pembalap muda. Tapi kesempatan seperti ini harus dimanfaatkan dengan baik.

"Anda tidak akan menggunakan pembalap yang biasanya Anda turunkan secara normal. Jadi, ini merupakan kesempatan yang sempurna."

Yelloly has raced for BMW in the ADAC GT Masters series this year

Photo by: Alexander Trienitz