Untuk meningkatkan popularitas Formula 1 di Amerika Serikat, yang nota bene salah satu negara dengan basis fan motorsport terbesar di dunia, Formula One Group selaku pemegang hak penyelenggaraan dan komersial F1, memutuskan untuk menggelar balapan kedua di Miami tahun depan.

Kota yang berada di negara bagian Florida tersebut untuk kali pertama menjadi tuan rumah balap Formula 1 pada musim 2022. F1 dengan Miami telah menandatangani kontrak berdurasi 10 tahun untuk menjadi tuan rumah.

Muncul pertanyaan bagaimana para penggemar akan merespons balapan yang akan berlangsung di sekitar Hard Rock Stadium, pada Mei 2022 itu.

Tak sedikit orang yang beranggapan bahwa GP Miami akan sepi peminat. Ternyata, fakta di lapangan berkata lain.

Menurut laporan PlanetF1, penyelenggara GP Miami telah menawarkan sejumlah tiket pre-sale ke publik. Tiket tersebut nyatanya langsung terjual habis dalam waktu 40 menit saja.

Ini menunjukkan bahwa GP Miami ternyata memiliki peminat yang besar. Ditambah, dengan harga tiket yang terbilang mahal, tentu ini menjadi respon yang positif bagi F1.

Tercatat, tiket terusan selama tiga hari yang paling murah dibanderol di harga 500 poundsterling atau setara Rp9,7 juta. Sementara tiket termahal ada di angka 2 ribu poundsterling atau sekira Rp38 juta.

Ini bukan kali pertama Formula 1 mendapatkan kabar baik dari basis penggemarnya di Amerika. Pada gelaran GP Amerika Serikat pekan lalu, F1 baru saja memecahkan rekor jumlah pengunjung.

Selama tiga hari, pengunjung yang datang ke Circuit of The Americas (COTA) untuk menyaksikan rangkaian akhir pekan GP AS mencapai 400 ribu orang. Sekitar 140 ribu orang datang pada hari Minggu untuk menyaksikan race.

Fans memadati grandstands Circuit of The Americas pada gelaran GP Amerika Serikat Foto oleh: Charles Coates / Motorsport Images

Itu mengalahkan jumlah penonton terbanyak yang pernah dicatatkan F1 sebelumnya. Pada GP Inggris 2019, tidak kurang 351 ribu orang memadati Sirkuit Silverstone.

Catatan tersebut pernah hampir dipecahkan oleh GP Meksiko pada tahun yang sama, yakni dengan jumlah 345 ribu penonton yang datang ke Autodromo Hermanos Rodriguez.

Di bawah naungan Liberty Media, Formula 1 memang ingin memikat hati penggemar yang berasal dari Negeri Paman Sam, lewat seri dokumenter Drive To Survive garapan Netflix.

Drive To Survive dipercaya menjadi faktor utama F1 mendapatkan penggemar baru, atau fan lama yang kembali menonton adu cepat jet darat di Amerika Serikat.