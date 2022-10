Bos Tim Bertemu Brad Pitt Bahas Proyek Film F1

Film tersebut akan ditangani sederet dengan karya besar di Hollywood. Joseph Kosinski yang pernah membesut Tron: Legacy, Oblivion dan Top Gun: Maverick bakal jadi sutradara.

Bruckheimer yang memproduseri Top Gun, film NASCAR Days of Thunder, serta seri Pirates of the Caribbean, juga turun tangan. Penulis skenario Top Gun: Maverick, Ehren Kruger, akan menulis kisah tentang pembalap veteran yang jadi mentor untuk pilot muda.

Juara dunia F1 tujuh kali, Lewis Hamilton, dan manajernya Penni Thow, kabarnya berminat jadi produser. Kemungkinan film ini menggandeng Apple Screen.

Salah satu cara untuk mematangkan rencana dan mendapat gambaran, beberapa pentolan proyek datang ke hospitality di Sirkuit Austin, Texas. CEO F1 Stefano Domenicali mengajak bos tim untuk mendengarkan paparan dan melihat demonstrasi teknologi CGI yang digunakan di film TopGun: Maverick.

Mereka juga bertukar pikiran terkait jalan cerita dan teknis pengambilan gambar di lapangan. Selanjutnya, tim produksi akan berbicara dengan masing-masing perwakilan tim F1.

Belum jelas apakah tim diminta menyediakan mobil yang mirip dengan kondisi nyata. Kosinski menekankan bahwa mereka perlu mengambil gambar balapan secara langsung karena ini jadi salah satu kunci produksi.

“Idenya menangkap momen di dunia itu dengan cara paling otentik, mengambil gambar mobil sebenarnya dalam balapan nyata dan memberi penonton sensasi seperti apa berada dalam mobil-mobil itu,” ujarnya kepada The Playlist.

“Ada 20 pembalap F1 di dunia dan itu merupakan klub paling eksklusif yang ada. Jadi ini akan jadi dunia menyenangkan, tantangan sangat unik untuk mengetahui bagaimana melakukan itu.

“Tapi, tentu saja pengalaman bekerja dengan Tom Cruise dan membuat Top Gun akan diterapkan.”

Film berlatar belakang Formula 1 bukan kali pertama dibuat. Pada 1976, beberapa adegan Al Pacino untuk film Bobby Deerfield diambil di akhir pekan Grand Prix Spanyol.

Bernie Ecclestone juga muncul sebagai cameo. Ironisnya, saat dia mengambil peran dalam komersil F1, pengambilan gambar untuk film dilarang.

Namun, pria gaek tersebut melunak ketika didekati Sylvester Stallone untuk proyek film F1. Hanya saja, kesepakatan kolaps dan film Driven dibuat dalam latar belakang ChampCar pada 2000.

Lewis Hamilton dihubungkan dengan film F1 yang diproduseri Brad Pitt Foto oleh: Steve Etherington / Motorsport Images