Formula 1

Uniknya Dua Sisi Livery Cadillac untuk F1 2026

Mobil F1 pertama Cadillac akan berwarna hitam di satu sisi dan putih di sisi lainnya.

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Dirilis:
Cadillac F1 livery

Cadillac memperkenalkan desain livery mobil Formula 1 pertamanya dalam sebuah iklan yang ditayangkan selama Super Bowl NFL.

Mobil balap bermesin Ferrari, yang namanya belum diungkapkan, akan menggunakan livery dua sisi; sisi kiri berwarna abu-abu keputihan, sementara sisi kanan hitam.

 

Desain ini mirip dengan livery BAR pada musim 1999, yang menampilkan warna merah dan putih di sisi kiri serta biru dan kuning di sisi kanan untuk mengakomodasi sponsor yang berbeda.

Hingga saat ini, hanya sedikit mitra yang terlihat pada livery ini. Pada sidepod, TWG adalah pemilik tim, sedangkan logo IFS pada ujung sayap belakang merujuk pada perusahaan perangkat lunak Swedia. Bargeboards menampilkan merek wiski bourbon Amerika Serikat, Jim Beam, serta perusahaan telekomunikasi Meksiko, Claro, yang telah lama mendukung Sergio Perez. Merek saudaranya, Telcel, yang juga terkait dengan pembalap berusia 36 tahun ini, tersembunyi di depan kokpit. Merek pakaian Tommy Hilfiger termasuk di antara beberapa logo yang terdapat di hidung.

“Livery ini mewakili jauh lebih dari sekadar skema cat; ia mewakili siapa kami dan apa yang kami bawa ke Formula 1,’’ kata CEO Dan Towriss. “Setiap detail dirancang dengan sengaja: berani, modern, dan jelas Amerika, sambil menghormati warisan dan presisi yang mendefinisikan olahraga ini.

Cadillac F1 livery

Livery Cadillac F1

Foto oleh: Cadillac Communications

“Memilih untuk memperkenalkan livery balap pertama kami selama Super Bowl dan di jantung Times Square adalah cara untuk memperkenalkan identitas kami kepada dunia di persimpangan antara performa, budaya, dan hiburan, serta terhubung dengan penggemar di tempat-tempat jauh di luar paddock.”

Baik Perez maupun rekan setimnya Valtteri Bottas kembali ke grid musim ini setelah absen pada musim 2025. Mereka telah memenangkan total 16 grand prix, meraih 23 pole position, dan mengumpulkan 106 podium – dengan Bottas mencetak sebagian besar pencapaian tersebut selama lima musim bersama tim Mercedes yang dominan.

Formula 1
23
