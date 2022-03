Uralkali Tuntut Haas Kembalikan Uang Sponsor untuk F1 2022

Sebagai dampak invasi Rusia ke Ukraina, Haas melepas stiker Uralkali selaku sponsor dan segala yang berhubungan dengan negara tersebut saat tampil dalam tes pramusim F1 di Barcelona.

Setelah melakukan pembicaraan internal, mereka pun mengumumkan tidak bemitra lagi dengan Uralkali. Padahal, perusahaan kimia milik Dmitry Mazepin tersebut memberikan dana cukup besar.

Selanjutnya, putra Dmitry, Nikita Mazepin, dicoret dari line-up pembalap. Kursi panas tersebut bakal diduduki oleh Pietro Fittipaldi untuk tes pramusim F1 Bahrain. Kabarnya, pendamping reguler Mick Schumacher bakal ditentukan Rabu (9/3/2022) ini.

Menanggapi keputusan Haas, Uralkali sangat marah. Mereka meminta lagi seluruh uang yang diberikan untuk musim 2022.

Rencananya, uang akan berikan untuk mendukung We Compete As One. Namun, belum diketahui kepada siapa dana itu ditransfer dan digunakan.

“Uralkali ingin melindungi kepentingannya sesuai prosedur hukum yang berlaku dan berhak memulai proses peradilan, mengklaim ganti rugi dan meminta pembayaran kembali sejumlah besar yang sudah dibayarkan Uralkali untuk Formula 1 2022,” demikian pernyataan Uralkali.

“Karena sebagian besar dana sponsor untuk musim 2022 telah disetor ke Haas dan mengingat bahwa tim mengakhiri perjanjian sponsor sebelum balapan pertama 2022.

Motorhome Haas F1 Foto oleh: Carl Bingham / Motorsport Images

“Dengan demikian, Haas gagal memenuhi kewajibannya kepada Uralkali untuk tahun ini. Uralkali akan meminta ganti rugi secepatnya dari jumlah yang diterima Haas.”

Mereka menegaskan bahwa mengakhiri kemitraan karena invasi Rusia adalah tindakan yang tidak masuk akal. Seharursnya, F1 tidak terpengaruh oleh politik dan tekanan dari faktor eksternal.

Haas saat ini disibukkan dengan tes pramusim F1 di Bahrain. Kargo mereka yang sempat tertahan di bandara Istanbul, Turki akhirnya tiba pada tengah malam. Ini mengakibatkan tim akan terlambat memulai sesi uji coba.

Kontrak sponsor Uralkali juga diputus Hitech Grand Prix, tim yang berlaga dalam FIA Formula 2 and Formula 3. Untuk kasus ini, perusahaan tersebut belum mengumumkan langkah selanjutnya.