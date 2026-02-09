Usai Tunjukkan Livery, Cadillac Fokus pada Tantangan F1 2026

Cadillac dan pemiliknya di Amerika Serikat, TWG Motorsports, serta perusahaan induk merek tersebut, General Motors, memperlihatkan ambisinya. Hal itu tercermin dalam upaya untuk memperkenalkan livery selama iklan paruh waktu Super Bowl.

Setelah merekrut ratusan karyawan dengan cepat untuk basis Eropa mereka di Silverstone, tim juga telah memesan fasilitas canggih di Fishers, Indiana, yang seharusnya menjadi markas utama dan fasilitas produksi mereka.

Pemenang beberapa balapan, Valtteri Bottas dan Sergio Perez, telah bergabung dengan pengalaman luas dan pemahaman mendalam tentang bagaimana sebuah organisasi F1 terdepan seharusnya beroperasi, berdasarkan pengalaman mereka di tim juara dunia, Mercedes dan Red Bull.

Sergio Perez, Valtteri Bottas, Cadillac Foto oleh: Cadillac Communications

Masuk ke grid

Tantangan pertama yang dihadapi Cadillac adalah masuk ke grid balap di Australia, mengingat konfirmasi resmi untuk bergabung dengan seri tersebut baru diterima pada November 2024. Cadillac tidak bisa menunggu persetujuan resmi untuk membangun tim multinasionalnya yang masih dalam tahap awal, namun perekrutan makin intensif sejak saat itu, kini dengan jumlah karyawan lebih dari 500 orang.

Sejauh ini, Cadillac telah memenuhi setiap tenggat waktu internal yang ditetapkan, menjadi salah satu tim pertama yang menyelesaikan putaran dengan mobil 2026. "Kami menghadapi tenggat waktu yang sangat ketat," kata prinsial tim Cadillac, Graeme Lowdon, kepada Motorsport.com. "Tapi, saya sangat bangga bahwa tim telah memenuhi setiap tenggat waktu tersebut. Saya telah mengatakan sebelumnya dengan keyakinan bahwa kami adalah tim yang tepat waktu dan kami tetap tepat waktu, yang menurut saya merupakan pencapaian besar bagi semua anggota tim."

Sergio Perez, Tim Cadillac F1 Foto oleh: Cadillac Communications

Apa tujuan Cadillac untuk 2026?

Namun, sebagai tim ekspansi pertama F1 dalam satu dekade, Cadillac tidak meremehkan tantangan yang masih akan dihadapi di musim debutnya dan seterusnya. Tim ini tidak menempuh jumlah lap yang tinggi - 164 - dalam Shakedown di Barcelona dan akan menghadapi dua pekan krusial di Bahrain untuk mengatasi masalah lainnya. Menggunakan mesin dan transmisi Ferrari seharusnya menjadi keuntungan, tetapi seberapa kompetitif sasis pertamanya masih harus dilihat. Dengan banyaknya hal yang belum diketahui pada tahap awal era baru F1 ini, menargetkan posisi tertentu di kejuaraan konstruktor adalah tugas yang sia-sia pada tahap ini, tetapi Cadillac ingin menjadi tim yang dihormati sejak awal, yang menunjukkan keseriusannya dalam mengejar tujuan tersebut.

"Ketika bendera start dikibarkan di Abu Dhabi, kita akan bisa melihat kembali," kata Lowdon. "Ini adalah petualangan ke dalam hal yang tidak diketahui bagi semua tim dengan regulasi baru, unit tenaga baru. Ini akan menjadi cara balapan yang baru, dan sangat sulit untuk menetapkan tujuan absolut dalam situasi seperti itu. Tapi, kita terus menganalisis setiap hal yang kita lakukan," ucapnya.

Namun, apapun yang terjadi selama musim rookie, Lowdon menekankan bahwa penting bagi tim untuk tetap bersatu dan belajar dari kesalahannya. Hanya budaya yang transparan dan tanpa saling menyalahkan yang dapat membantu tim mencapai tujuan tersebut, dan tim secara khusus merekrut staf dengan mindset tersebut.

"Saya pikir ini adalah permainan tim. Dan kunci dari permainan tim adalah menanamkan kejujuran mutlak di dalam tim dengan umpan balik yang jujur," jelas Lowdon. "Jika kami membuat kesalahan di suatu tempat, kesalahan itu bisa terjadi. Kami semua berada dalam satu tim. Kami saling membantu. Itulah cara tim terbaik bekerja. Dan kami berusaha membangun tim yang sangat, sangat baik. Jadi kami akan kritis terhadap diri sendiri, tetapi dengan alasan yang tepat di hati."