Verstappen-Marquez Masuk Nominasi Laureus World Sports Awards

Dalam daftar nominasi yang diumumkan Laureus, Rabu (2/2/2022), Verstappen masuk dalam kategori Sportsman of the Year. Pembalap Red Bull Racing itu diakui atas kesuksesannya merebut titel F1 perdananya musim lalu.

Akan tetapi, Verstappen akan menghadapi perlawanan cukup berat untuk menjadi yang terbaik di Laureus World Sports Awards 2022. Sebab, rival-rivalnya merupakan sejumlah atlet yang tak kalah berprestasi.

Di antaranya adalah legenda NFL, Tom Brady. Kemudian juga ada petenis Novak Djokovic dan perenang Caeleb Dressel. Lalu, pemecah rekor lari maraton Eliud Kipchoge serta pesepak bola Robert Lewandowski.

Pada awal Desember lalu, Verstappen juga telah dinominasikan untuk penghargaan BBC Sports Personality of the Year kategori World Sports Star.

Kali terakhir driver F1 memenangi penghargaan internasional tersebut adalah Sebastian Vettel pada 2013. Saat itu, masih bernama Overseas Sports Personality of the Year.

Pada kategori Comeback of the Year, Marquez jadi salah satu yang diunggulkan. The Ant of Cervera dinilai memiliki semangat juang tinggi untuk kembali balapan setelah dibekap cedera panjang selama MotoGP 2020.

Patah tulang lengan kanan yang diderita Marquez telah memaksanya beristirahat total, lantaran proses pemulihan yang dijalaninya juga dibarengi dengan operasi sebanyak tiga kali. Usai rehabilitasi, #93 comeback pada awal tahun lalu.

Spaniard berhasil mencetak tiga kemenangan dan mengemas satu podium. Sayangnya, dia absen dalam dua putaran terakhir MotoGP 2021 karena gegar otak yang berujung diplopia (penglihatan ganda) saat latihan motocross.

Tetapi kini, kondisi Marquez berangsur-angsur mulai membaik. Dokter telah mengizinkannya untuk berpartisipasi dalam tes resmi pramusim MotoGP 2022 di Sirkuit Sepang, Malaysia pada 5-6 Februari akhir pekan ini.

Marquez bakal melawan sederet atlet pada kategori Comeback of the Year, yakni pesenam Simone Biles, skateboarder Sky Brown, pesepeda Mark Cavendish, penyelam Tom Daley, pesepeda Annemiek van Vleuten.

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team juga menjadi nomine untuk penghargaan Laureus. Skuad yang dikomandoi Toto Wolff itu diakui berkat kesuksesan mengamankan titel konstruktor sebanyak delapan kali beruntun.

Kendati gelar juara dunia pembalap diklaim Verstappen, Mercedes masih menegaskan dominasinya sebagai konstruktor terbaik di balap jet darat. The Silver Arrows mengalahkan Red Bull Racing dan Scuderia Ferrari.

Adapun, lawan-lawan Mercedes untuk kategori Team of the Year, antara lain tim sepak bola Argentina, klub sepak bola wanita FC Barcelona, tim selam olimpik Cina, tim sepak bola Italia, dan klub basket Milwaukee Bucks.