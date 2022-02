Verstappen Pembalap Internasional Terbaik Versi Autosport

Penghargaan yang dipersembahkan Pirelli itu memang pantas didapatkan pemuda Belanda tersebut. Terlepas dari drama di lap akhir Grand Prix Abu Dhabi, ia menunjukkan daya juang tinggi sepanjang Formula 1 2021.

Dari 22 balapan, Verstappen hanya empat kali gagal podium. Pilot 24 tahun itu menang 10 kali dan sisanya menjadi runner-up. Ia juga mencatatkan 10 pole position.

Dalam jajak pendapat yang dibuat Autosport, para pembaca memilih Verstappen sebagai pembalap terbaik 2021. Mantan pilot Toro Rosso itu mengungguli musuh bebuyutannya, Lewis Hamilton, juara IndyCar Alex Palou dan kampiun Formula E Nyck de Vries.

Kemenangannya itu diumumkan dalam Autosport Awards yang digelar di Grosvenor House, Park Lane, 6 Februari. Karena tak hadir pada acara tersebut, Verstappen mengirim ucapan terima kasih lewat video.

“Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh penggemar yang memilih saya untuk memenangi penghargaan ini. Semua dukungan selama setahun sungguh luar biasa,” tuturnya.

“Saya ingin berterima kasih kepada Red Bull dan Honda, yang memberikan mobil untuk memenangi kejuaraan dunia.”

Prinsipal Red Bull, Christian Horner, yang mewakili Verstappen menerima trofi tersebut menambahkan, “Tentu saja, dia sudah berkembang dan matang selama beberapa tahun terakhir. Caranya mengemudi tahun lalu sungguh luar biasa dan melawan Lewis Hamilton yang berada di puncak pertarungan ini.

“Max memimpin beberapa lap daripada pembalap lain dan memenangi lebih banyak balapan. Dia memang layakn mendapat penghargaan ini.”

Penghargaan tersebut mulai diberikan pada 1982 dan terbuka untuk para pembalap profesional yang berkompetisi di level internasional. Verstappen merupakan pembalap Belanda pertama yang meraihnya.

Pemenang sebelumnya adalah juara dunia Ayrton Senna, Michael Schumacher, Mika Hakkinen dan Sebastian Vettel. Para pembalap Inggris yang masuk daftar itu adalah Nigel Mansell, Damon Hill, Jenson Button dan Hamilton.

Selain pembalap terbaik, kategori yang ditentukan lewat suara penggemar adalah Pembalap Kompetisi Inggris Tahun Ini, Rookie of the Year, Mobil Balap Internasional Tahun Ini, Mobil Reli Tahun Ini, Pereli Internasional Tahun Ini, Pembalap Nasional Tahun Ini dan Pembalap Esports Terbaik.

Sedangkan award lain, pemenangnya dipilih panel juri yang terdiri dari para pakar. Kategorinya adalah Aston Martin Autosport BRDC Young Driver of the Year dan Pionering and Innovation Award.

Untuk mengetahui siapa pemenang kategori lain, Anda bisa mencari di autosport.com/awards

Franky Zorn, Max Verstappen, Red Bull Racing Foto oleh: Red Bull Content Pool