Will Smith Jadi Inspirasi Film Dokumenter Lewis Hamilton

Diproduksi dengan dukungan keluarga Williams, King Richard menceritakan cerita bagaimana Richard Williams mempersiapkan kedua putrinya untuk menjadi bintang tenis, sembari membiarkan mereka tetap menjalani pendidikan.

Film biografi olahraga itu diproduksi oleh Smith, yang telah memenangi aktor terbaik penghargaan BAFTA, dan merupakan favorit untuk mencetak kesuksesan lain di Academy Awards pada Minggu (27/3/2022).

Hamilton, teman Smith dan Williams bersaudara, mengatakan bahwa dirinya menemukan kisah kebangkitan dari film King Richard sebagai inspirasi. LH44 memulai karier balapnya juga dengan dukungan keluarga.

“Saya sangat beruntung bisa berbicara dengan Serena dan Venus tentang keseluruhan proses dan betapa bersemangatnya mereka,” tutur Hamilton ketika ditanya tentang film tersebut oleh Motorsport.com.

“Dan tentu saja saya kenal Will, sangat bangga dengan apa yang bisa dia proyeksikan dengan film ini. Saya tahu dia mendapat penghargaan dan sejenisnya, tetapi saya benar-benar tersentuh oleh ceritanya karena saya pikir kita semua telah menyaksikan mereka berdua bangkit dan melihat kesuksesan, cobaan, dan kesengsaraan mereka.

“Tapi seperti kita semua, (kita) sangat tidak selalu mengerti apa yang diperlukan untuk sampai ke sana. Orang-orang yang mendengarkan mungkin hanya berpikir bahwa merekalah yang terbaik, dan tidak memahami komitmen serta waktu dan pengorbanan yang harus mereka lakukan. Jadi, menakjubkan Will mampu menyoroti hal itu.

“Di belakang semua orang yang sukses selalu ada seseorang dan saya dapat menghubungkannya karena saya memiliki keluarga yang sangat luar biasa yang, tanpa mereka, saya tidak akan berada di sini hari ini. Dan saya berharap pada tahap tertentu, saya akan dapat melakukan hal serupa.

“Saya pikir itu menginspirasi keluarga di luar sana. Saya yakin siapa pun di sini yang memiliki anak menginginkan yang terbaik untuk anak-anak mereka, dan ingin menciptakan peluang terbaik dan mendorong mereka dengan cara yang benar, tetapi tidak terlalu banyak. Dan saya kira iu adalah pertunjukan yang bagus tentang bagaimana Anda bisa melakukan itu.”

Actor Will Smith waves the UAE flag ahead of the start

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images