Williams Bicara tentang Problem Stabilitas dan Pemulihan Energi
Matt Harmann, technical director of engineering Williams, memperkirakan bahwa tahun ini tim-tim F1 akan memanfaatkan semua opsi yang tersedia untuk memastikan pasokan listrik yang cukup untuk menyelesaikan satu putaran, karena pemulihan energi saat pengereman saja tidak akan cukup.
Masalah ini sangat aktual dan berisiko menjadi isu yang sensitif: motor listrik pada mesin baru meningkatkan daya hampir tiga kali lipat daya dari 120 kW tahun lalu menjadi 350 kW. Sayangnya, kapasitas baterai hanya sedikit lebih besar dibandingkan yang digunakan hingga 2025.
Dengan asumsi ini, jelas bahwa energi listrik yang tersedia tidak cukup untuk mencakup satu putaran penuh di lintasan, sehingga aerodinamika aktif telah dipelajari untuk mengurangi hambatan. Namun, hal ini jelas tidak cukup, dan tim-tim sedang mengembangkan solusi alternatif yang menarik agar tidak terjebak di tengah lintasan lurus dengan setengah dari daya yang tersedia.
Matt Harmann, di sela-sela peluncuran livery Williams FW48, membahas masalah ini dan mengonfirmasi prediksi Motorsport.com, bahwa pada 2026, akan terdengar mesin endotermik "bernyanyi" bahkan saat menikung, dengan harapan dapat menggunakan bahan bakar untuk mengisi ulang baterai.
“Pada dasarnya, pemulihan energi pada F1 baru akan menjadi tantangan besar. Kami tahu bahwa kami memiliki aerodinamika aktif pada mobil, tetapi kami harus memastikan bahwa kami dapat memaksimalkan pemulihan energi, terutama di trek tertentu," ujarnya.
Williams FW48
Foto oleh: Williams
“Kita tidak perlu terkejut jika mendengar para pembalap menggunakan gigi yang lebih rendah dari yang diperlukan untuk mencoba memulihkan energi di beberapa bagian penting dari putaran. Saat ini, jarang terdengar penggunaan gigi pertama, tetapi tahun ini hal itu tidak dapat dikesampingkan dalam situasi tertentu.
“Sangat penting untuk memahami cara memanfaatkan power unit secara optimal. Dengan peraturan ini, ada beberapa opsi dan sistem untuk melakukannya. Para pembalap akan diminta untuk menyesuaikan gaya mengemudi mereka karena mereka akan diminta untuk melakukan tindakan yang tidak terlalu alami”.
Jadi, pemulihan energi tidak hanya terjadi saat pengereman?
“Tidak semuanya, tidak. Jadi kami akan berusaha memaksimalkan pemulihan listrik selama putaran dengan segala cara yang mungkin.”
Apakah kita akan mendengar mesin dengan putaran tinggi bahkan saat berbelok?
“Secara praktis, ya. Tentu saja.”
Harmann menyimpulkan sebelum menyerahkan topik yang sama kepada Angelos Tsiaparas, kepala insinyur di lintasan...
“Bayangkan sebuah mobil hibrida jalan raya: anggaplah bahwa mobil tersebut memiliki daya termal dan listrik yang sama. Tidak perlu menekan pedal rem untuk mengumpulkan energi listrik melalui motor listrik. Kapan pun motor listrik dapat menghasilkan torsi negatif atau daya negatif. Pada dasarnya, membakar bahan bakar untuk menghasilkan energi listrik. Ini bukanlah hal yang benar-benar baru.
“Kami harus memberi daya pada generator listrik yang tiga kali lebih kuat dari sebelumnya, sehingga menggunakan mesin pembakaran dalam untuk pengisian daya akan menjadi strategi yang menarik. Bahkan sangat kuat.”
Dan apa yang akan menjadi elemen kunci untuk mendapatkan performa terbaik di awal kejuaraan?
“Saya pikir faktor penentu akan bergantung pada performa masing-masing subsistem. Jika Anda memiliki integrasi yang sangat canggih antara power unit dan sasis, Anda bisa sangat maju dalam hal optimisasi. Sebaliknya, jika muncul kesulitan dalam beberapa aspek, maka ada risiko harus menangani manajemen mobil Anda.
"Itu akan sangat spesifik. Anda tahu, kami menemukan hal-hal ini setiap hari yang mana sangat menarik. Itu sejatinya sangat menyenangkan."
