Loncat ke konten utama

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Breaking news
Formula 1 Williams launch

Williams Bicara tentang Problem Stabilitas dan Pemulihan Energi

Matt Harmann, technical director of engineering Williams, memperkirakan bahwa tahun ini tim-tim F1 akan memanfaatkan semua opsi yang tersedia untuk memastikan pasokan listrik yang cukup untuk menyelesaikan satu putaran, karena pemulihan energi saat pengereman saja tidak akan cukup.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Dirilis:
Tambahkan sebagai sumber pilihan
Williams FW48

Masalah ini sangat aktual dan berisiko menjadi isu yang sensitif: motor listrik pada mesin baru meningkatkan daya hampir tiga kali lipat daya dari 120 kW tahun lalu menjadi 350 kW. Sayangnya, kapasitas baterai hanya sedikit lebih besar dibandingkan yang digunakan hingga 2025.  

Dengan asumsi ini, jelas bahwa energi listrik yang tersedia tidak cukup untuk mencakup satu putaran penuh di lintasan, sehingga aerodinamika aktif telah dipelajari untuk mengurangi hambatan. Namun, hal ini jelas tidak cukup, dan tim-tim sedang mengembangkan solusi alternatif yang menarik agar tidak terjebak di tengah lintasan lurus dengan setengah dari daya yang tersedia.

Matt Harmann, di sela-sela peluncuran livery  Williams FW48, membahas masalah ini dan mengonfirmasi prediksi Motorsport.com, bahwa pada 2026, akan terdengar mesin endotermik "bernyanyi" bahkan saat menikung, dengan harapan dapat menggunakan bahan bakar untuk mengisi ulang baterai.

“Pada dasarnya, pemulihan energi pada F1 baru akan menjadi tantangan besar. Kami tahu bahwa kami memiliki aerodinamika aktif pada mobil, tetapi kami harus memastikan bahwa kami dapat memaksimalkan pemulihan energi, terutama di trek tertentu," ujarnya.

Williams FW48

Williams FW48

Foto oleh: Williams

“Kita tidak perlu terkejut jika mendengar para pembalap menggunakan gigi yang lebih rendah dari yang diperlukan untuk mencoba memulihkan energi di beberapa bagian penting dari putaran. Saat ini, jarang terdengar penggunaan gigi pertama, tetapi tahun ini hal itu tidak dapat dikesampingkan dalam situasi tertentu.

“Sangat penting untuk memahami cara memanfaatkan power unit secara optimal. Dengan peraturan ini, ada beberapa opsi dan sistem untuk melakukannya. Para pembalap akan diminta untuk menyesuaikan gaya mengemudi mereka karena mereka akan diminta untuk melakukan tindakan yang tidak terlalu alami”. 

Jadi, pemulihan energi tidak hanya terjadi saat pengereman?  
“Tidak semuanya, tidak. Jadi kami akan berusaha memaksimalkan pemulihan listrik selama putaran dengan segala cara yang mungkin.” 

Apakah kita akan mendengar mesin dengan putaran tinggi bahkan saat berbelok? 
“Secara praktis, ya. Tentu saja.” 

Harmann menyimpulkan sebelum menyerahkan topik yang sama kepada Angelos Tsiaparas, kepala insinyur di lintasan... 

“Bayangkan sebuah mobil hibrida jalan raya: anggaplah bahwa mobil tersebut memiliki daya termal dan listrik yang sama. Tidak perlu menekan pedal rem untuk mengumpulkan energi listrik melalui motor listrik. Kapan pun motor listrik dapat menghasilkan torsi negatif atau daya negatif. Pada dasarnya, membakar bahan bakar untuk menghasilkan energi listrik. Ini bukanlah hal yang benar-benar baru.

“Kami harus memberi daya pada generator listrik yang tiga kali lebih kuat dari sebelumnya, sehingga menggunakan mesin pembakaran dalam untuk pengisian daya akan menjadi strategi yang menarik. Bahkan sangat kuat.” 

Dan apa yang akan menjadi elemen kunci untuk mendapatkan performa terbaik di awal kejuaraan? 
“Saya pikir faktor penentu akan bergantung pada performa masing-masing subsistem. Jika Anda memiliki integrasi yang sangat canggih antara power unit dan sasis, Anda bisa sangat maju dalam hal optimisasi. Sebaliknya, jika muncul kesulitan dalam beberapa aspek, maka ada risiko harus menangani   manajemen mobil Anda.

"Itu akan sangat spesifik. Anda tahu, kami menemukan hal-hal ini setiap hari yang mana sangat menarik. Itu sejatinya sangat menyenangkan."

Baca juga:

Share Or Save This Story

Artikel sebelumnya Russell Tantang Duel Verstappen di F1 2026

Top Comments

More from
Franco Nugnes

Bobot Mercedes W17 Akan di Bawah Standar sebelum Melbourne

Formula 1
Formula 1
Mercedes launch
Bobot Mercedes W17 Akan di Bawah Standar sebelum Melbourne

Hindari Protes di Seri Pembuka, FIA Bahas Proposal terkait Kasus Mesin F1

Formula 1
Formula 1
Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing
Hindari Protes di Seri Pembuka, FIA Bahas Proposal terkait Kasus Mesin F1

Ferrari Ungkap Bobot SF-26 yang Mendekati Batas

Formula 1
Formula 1
Ferrari launch
Ferrari Ungkap Bobot SF-26 yang Mendekati Batas
More from
Carlos Sainz Jr.

Koleganya Pilih Verstappen sebagai Pembalap Terbaik F1 2025

Formula 1
Formula 1
Koleganya Pilih Verstappen sebagai Pembalap Terbaik F1 2025

Apa yang Sainz Lakukan untuk Jaga Konsentrasi sebelum Balapan

Formula 1
Formula 1
Apa yang Sainz Lakukan untuk Jaga Konsentrasi sebelum Balapan

Sainz Buktikan Diri Usai Awal Sulit bersama Williams F1

Formula 1
Formula 1
News
Sainz Buktikan Diri Usai Awal Sulit bersama Williams F1
More from
Williams

Perjudian yang Bikin Williams Absen di Shakedown F1

Formula 1
Formula 1
Williams launch
Perjudian yang Bikin Williams Absen di Shakedown F1

Alex Albon Angkat Bicara tentang Absennya Williams dalam Shakedown F1

Formula 1
Formula 1
Alpine launch
Alex Albon Angkat Bicara tentang Absennya Williams dalam Shakedown F1

Kenapa Nama Mobil Pertama Williams F1 Berasal dari Perusahaan Mainan

Prime
Formula 1
Prime
Formula 1
Kenapa Nama Mobil Pertama Williams F1 Berasal dari Perusahaan Mainan

Berita terbaru

Alex Marquez Puncaki Hari Terakhir Tes MotoGP Sepang, Yamaha Kembali ke Trek

MotoGP
MGP MotoGP
Sepang Official Testing
Alex Marquez Puncaki Hari Terakhir Tes MotoGP Sepang, Yamaha Kembali ke Trek

Williams Bicara tentang Problem Stabilitas dan Pemulihan Energi

Formula 1
F1 Formula 1
Williams launch
Williams Bicara tentang Problem Stabilitas dan Pemulihan Energi

Alex Marquez Unggul di Sesi Pagi Tes MotoGP Sepang, Empat Ducati Terdepan

MotoGP
MGP MotoGP
Sepang Official Testing
Alex Marquez Unggul di Sesi Pagi Tes MotoGP Sepang, Empat Ducati Terdepan

Alami Masalah di Tes MotoGP, Yamaha Mungkin Terpaksa Beralih ke Rencana B

MotoGP
MGP MotoGP
Sepang Official Testing
Alami Masalah di Tes MotoGP, Yamaha Mungkin Terpaksa Beralih ke Rencana B