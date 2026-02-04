Williams Buka Selubung Livery F1 2026

Williams FW48 akan memiliki desain dominan biru gelap dan hitam seperti pendahulunya, namun juga akan menampilkan biru muda dan putih pada sidepods-nya, menampung logo Barclays dan Komatsu, dengan lebih banyak putih pada sayap depan dan belakang.

Tim mengumumkan pada Rabu bahwa bank Inggris tersebut akan menjadi "mitra perbankan resmi" mereka, sementara Komatsu, produsen peralatan konstruksi Jepang, telah menjadi sponsor tim sejak musim 2024.

“2026 adalah langkah berikutnya dalam perjalanan kembali ke puncak bagi Atlassian Williams F1 Team saat kita memasuki era baru dalam olahraga ini, dan kami sangat antusias menantikan musim depan,” kata James Vowles, prinsipal tim.

“Kami memiliki susunan pembalap yang hebat, mitra baru yang fantastis, basis penggemar yang terus berkembang, dan ingin membangun kesuksesan yang kami rasakan tahun lalu, tetapi kami tidak naif tentang tantangan di depan. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang akan terjadi di balapan pertama, tetapi kami menantikan untuk mengetahuinya, dan berharap penggemar kami akan menyukai mendukung kami dengan livery baru yang hebat ini.”

Perjalanan Williams “kembali ke puncak” dimulai dengan awal yang kurang menguntungkan, karena tim ini absen dalam tes pramusim di Barcelona, membuat FW48 menjadi satu-satunya mobil 2026 yang belum tampil secara publik – hal ini tetap berlaku karena hari ini hanya merupakan pengungkapan livery.

Tim mengakui “keterlambatan dalam program FW48”, tetapi Vowles kemudian menegaskan Williams “bisa saja hadir di Barcelona”, meski ia mengakui hal itu akan membuat tim berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam hal suku cadang.

Williams FW48 Foto oleh: Williams

“Kami memiliki unit tenaga dari Mercedes, transmisi dari Mercedes, jadi pembelajaran yang mereka lakukan di Barcelona minggu ini akan berdampak pada kami, ke Bahrain,” kata orang Inggris itu pekan lalu.

“Bukan berarti saya ingin bergantung pada kerja keras mereka, tetapi juga perlu ditekankan bahwa hal itu tetap menjadi keuntungan bagi kami yang muncul darinya, atau kerugian yang dihilangkan. Saya yakin dengan enam hari di Bahrain, kami akan menjalankan program yang kami butuhkan, dan itulah mengapa kami berada di VTT (Virtual Test Track) sekarang.

“Yang ingin saya lakukan adalah memastikan sejak awal di Bahrain, kami memiliki mobil yang andal dan siap digunakan sehingga kami tidak perlu duduk di garasi seperti yang dilakukan banyak individu dan tim di Barcelona. Kami harus siap untuk beraksi.”

Uji coba pramusim Bahrain akan berlangsung pada 11-13 dan 18-20 Februari; mobil FW48 sebenarnya tidak diharapkan akan diperkenalkan lebih awal.