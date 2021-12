Williams F1 Jalin Kolaborasi dengan Film The King’s Man

The King’s Man adalah sekuel ketiga dalam franchise Kingsman yang disutradarai oleh Matthew Vaughn.

Film pertama berjudul Kingsman: The Secret Service beredar pada 2014, sedangkan sekuel kedua Kingsman: The Golden Circle dirilis 2017 lalu.

Sebagai penanda kolaborasi spesial ini, mobil Williams Racing dengan branding khusus ini diluncurkan dalam pemutaran perdana The King's Man di Leicester Square, London pada Senin (6/12/2021), serta premier di New York, Amerika Serikat (AS) pekan depan.

Sang sutradara mengaku telah jatuh cinta kepada Formula 1 era 1980-an. Nama-nama legenda balap jet darat, seperti Nigel Mansell, Damon Hill, Alain Prost dan Ayrton Senna, pernah mengendarai Williams.

“Juga tak terhapuskan dari kenangan itu adalah kehadiran Sir Frank Williams; kekuatan luar biasa di belakang tim dengan sikap tenangnya dan keinginan untuk menang terbukti dengan pendekatannya yang sopan terhadap balap,” ucap Vaughn.

“Kingsman dengan bangga mengumumkan kemitraan baru dengan Williams Racing dan kami menantikan kolaborasi masa depan dari dua institusi Inggris yang berpikiran sama yang percaya untuk mendefinisikan ulang pengemudi yang terhormat.”

Usai pemutaran perdana, gaya dan ciri khas Kingsman akan dibawa ke paddock Formula 1 di Grand Prix Abu Dhabi akhir pekan ini.

Logo The King's Man secara khusus bakal tersemat di hidung, sisi sasis dan di halo FW43B milik George Russell dan Nicholas Latifi.

“Kami senang memulai kolaborasi kami dengan 20th Century Studios dan MARV, dengan merayakan peluncuran film baru mereka 'The King's Man’,” kata Direktur Komersial Williams Racing, James Bower.

“Di Williams Racing, kami dengan bangga merangkul warisan Inggris kami, baik di dalam maupun di luar trek.

“Dan ini adalah kesempatan brilian untuk berkolaborasi dengan, dan mendukung, sinema Inggris.”

The King's Man akan rilis di bioskop di seluruh Inggris pada 26 Desember mendatang.