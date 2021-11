Toto Wolff Paksa Zak Brown Hadapi Ketakutan Terbesarnya

Pria Austria tersebut menominasikan Brown dalam Industry Leader’s Challenge, untuk mendukung Grand Prix Trust. Ia ingin koleganya melakukan sesuatu yang menakutkan selama ini. Taruhan dilakukan setahun sekali.

Sebagai informasi, Grand Prix Trust adalah sebuah program amal untuk mendukung siapa pun yang bekerja di F1 dan mengalami kesulitan.

Setelah melalui berbagai pertimbangan, akhirnya Brown pun memutuskan datang ke kios pembuat tato di dekat Circuit of the Americas, tempat digelarnya F1 GP Amerika Serikat. Sebuah langkah berani jika mengingat pria AS itu takut jarum.

Ia memilih gambar untuk mengenang kemenangan Daniel Ricciardo di GP Italia. Desain yang diajukan adalah peta Sirkuit Monza dan tanggal balapan. Namun, belum diketahui seperti apa hasil akhirnya.

“Kadang Anda harus menghadapi ketakutan terbesar, di mana sudah saya lakukan,” Brown menjawab pertanyaan Motorsport.com.

“Ide itu datang melalui Grand Prix Trust dengan Sky, di mana pemimpin tim dinominasikan setiap tahunnya, untuk melakukan sesuatu yang menakutkan.

“Toto menominasikan saya tahun lalu, dan jarum mengerikan bagi saya. Jadi ketika memikirkan apa yang menyenangkan dan asli, sekaligus menakutkan, saya datang dengan ide membuat tato.

“Kemudian tentu saja, mengingat Daniel adalah penggemar tato dan dengannya, kami menang baru-baru ini, saya kira mungkin kami bisa menyatukan keduanya, membuatnya mengunjungi dan memegang tangan saya!”

Setelah menyelesaikan tantangan, kini giliran Brown menominasikan petinggi tim F1 lainnya tahun depan. Namun, ia enggan membocorkan sosok yang dipilihnya sekarang.

“Saya tahu siapa itu, saya sudah melakukannya. Ini untuk menominasikan seseorang yang signifikan, sosok menonjol dalam olahraga,” ia menjelaskan.

“Sejauh ini, ada tiga bos tim secara beruntun, tapi tidak terbatas pada itu. Bisa saja insinyur, pembalap atau orang lain dengan kepribadian signifikan dalam olahraga ini jika Anda mau.

“Itu terserah pada individu dengan rencana mereka, dan saya kira akan segera diumumkan siapa yang saya nominasikan. Saya tidak boleh mengatakannya. Itu diembargo.”

Pembuatan tato Brown pada hari yang sama dengan eksekusi taruhannya dengan Daniel Ricciardo. Atas sukses di Monza, Sabtu (23/10/2021), pembalap Australia itu diberi kesempatan mengemudi mobil NASCAR milik idolanya, Dale Earnhardt Sr. Ia mengitari lintasan di Austin dengan gembira.