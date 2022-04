Guanyu Zhou Akan Start dari Pit Lane di GP Emilia Romagna

Senggola yang dialami Guanyu Zhou dengan Pierre Gasly (Scuderia AlphaTauri) pada lap pertama F1 Sprint Imola, Sabtu (23/4/2022), ternyata berakibat fatal.

Sasi Alfa Romeo C42 geberan pembalap debutan (rookie) tersebut mengalami kerusakan berat di bagian depan dan belakang setelah selip di atas lintasan yang akhirnya menabrak dinding di Piratella.

Mekanik Alfa Romeo akhirnya melakukan perbaikan mobil yang panjang. Itu berarti tim melakukan pekerjaannya pada mobil sesaat setelah insiden dan dalam kondisi parc ferme.

Karena hal ini, FIA memberikan hukuman start dari pitlane pada gelaran GP Emilia Romagna kepada Zhou. Seharusnya, pembalap asal Cina ini start dari posisi ke-20 karena gagal menyelesaikan sprint.

"Mobil nomor #24 (Zhou) terlibat dalam tabrakan dan mengalami kerusakan yang signifikan pada saat sesi Sprint," tulis laporan FIA.

"Saat melakukan perbaikan, mobil 24 melanggar Pasal 40.6 FIA Formula 1 Sporting Regulations, lantaran mobil yang digunakan pada saat Sprint tidak ditutup dan disegel oleh FIA dalam periode 2 jam Sprint. Lebih lanjut, karena juga melanggar Pasal 40.9, peserta juga diketahui terus melakukan perbaikan terhadap mobilnya tanpa supervisi petugas dalam kondisi parc ferme.

"Peserta juga mengakui telah melakukan modifikasi terhadap mobilnya. Dalam event manapun, mengingat kurangnya pengawasan, petugas berhak untuk mengambil kesimpulan bahwa modifikasi telah dilakukan pada mobil dan/atau perubahan dilakukan pada pengaturan suspensi saat mobil tersebut ditahan di parc ferme.

“Hukuman untuk pelanggaran kondisi parc ferme ditentukan dalam Pasal 40.9 b), yaitu bagi pembalap untuk start dari pitlane. Oleh karena itu kami menjatuhkan hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 40.9 b).”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Lando Norris, McLaren MCL36, Kevin Magnussen, Haas VF-22, Fernando Alonso, Alpine A522, the rest of the field at the start

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images