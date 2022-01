Oscar Piastri Raih Penghargaan Sir Jack Brabham

Mantan pembalap Formula 1, Tim Schenken, memberikan penghargaan bergengsi kepada juara FIA Formula 2 2021, Oscar Piastri, di Sirkuit Albert Park, venue dari Grand Prix Australia.

Penghargaan ini merupakan salah satu yang tertinggi di Motorsport Australia, di mana pencapaian dan kesuksesan diakui oleh pesaing motorsport Australia di tingkat internasional.

Pembalap asal Australia lainnya, seperti Daniel Ricciardo, Mark Webber dan Marcos Ambrose juga pernah mendapatkan penghargaan tersebut.

Oscar Piastri jadi yang pertama mendapatkan dua penghargaan secara beruntun setelah Will Power, berkat pencapaian mengesankan, dengan memenangi gelar Formula Renault Eurocup pada 2019, FIA Formula 3 pada 2020, dan mengamankan titel F2 tahun lalu.

Sayangnya, Piastri gagal mendapatkan kursi di Formula 1 pada tahun ini. Tapi, ia akan berada di paddock F1 berama Alpine dengan tugas sebagai pembalap cadangan dan membantu mengembangkan mobil 2022.

“Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dewan Motorsport Australia karena telah memilih saya sebagai penerima Penghargaan Sir Jack Brabham tahun ini,” kata Piastri.

“Sangat istimewa mengetahui bahwa saya berada di antara orang-orang hebat yang telah memenangi penghargaan dua kali, dengan Will Power menjadi satu-satunya yang juga melakukan ini.

“Meski tidak secara langsung dibandingkan dengan sensasi memenangi balapan atau gelar kejuaraan, saya sangat menghargai penghargaan ini karena itu terkait dengan kesuksesan saya dan merupakan bonus untuk semua kerja keras saya.

“Mengenai penampilan saya di trek, saya kagum melhat kembali kinerja di Formula Renault dan Formula 3.

“Dapat memenangi masing-masing dari tiga kategori junior sungguh luar biasa, Anda benar-benar tidak dapat mengulang tiga tahun terakhir ini dengan lebih baik.

“Saya punya waktu untuk merayakannya, tetapi sekarang saya sepenuhnya fokus pada 2022, dan saya merasa seperti sedang berada di puncak pada waktu yang tepat.”

Presiden Motorsport Australia Andrew Fraser mengatakan bahwa Oscar Piastri merupakan satu-satunya talenta besar dalam generasinya.

“Memenangi penghargaan ini sekali adalah prestasi yang sangat istimewa, tetapi memenangkannya dua kali adalah pencapaian yang luar biasa dan Oscar sangat layak menerima Penghargaan Sir Jack Brabham 2022,” ujarnya.

“Oscar adalah satu-satunya pembalap generasinya dan tidak banyak orang yang memiliki kesuksesan seperti yang telah diraih oleh pemuda ini selama bertahun-tahun.

“Saya berharap yang terbaik untuknya sebagai pembalap cadangan F1 Alpine dan semoga kami akan melihatnya di Kejuaraan Dunia Formula 1 FIA lebih cepat.”

Pemenang Penghargaan Sir Jack Brabham

2021: Oscar Piastri

2020: Oscar Piastri

2018: Will Power

2017: Matthew Campbell

2014: Daniel Ricciardo

2012: David Brabham

2011: Tony Gaze, DFC & Two Bars, OAM

2009: Marcos Ambrose

2009: Mark Webber AO

2007: Will Power

2006: Cody Crocker

2006: Ben Atkinson