Sargeant Bersyukur Bisa Lanjutkan Program Junior F1

Pembalap Akademi Williams, yang telah menandatangani kontrak dengan Carlin untuk debutnya di Formula 2 FIA 2022, menghadapi ketidakpastian karier di akhir musim F3 2020, di mana ia finis ketiga dengan Prema Racing.

Sargeant menjelaskan bahwa dia ditinggalkan dengan “tidak ada pilihan” menuju 2021 karena masalah anggaran yang membuatnya sulit pindah ke F2, serta membuatnya tidak dapat kembali ke Prema.

Dia akhirnya didekati oleh Charouz Racing System, membantu tim finis kelima pada 2021 dan finis ketujuh di klasemen pembalap, meraih kemenangan di Sochi dan tiga podium.

Pembalap Amerika berusia 21 tahun itu sekarang akan melangkah ke F2 bersama Carlin, sembari menjalani program junior Williams, yang ia ikuti pada Oktober dan merupakan program jangka panjang.

Sargeant, yang melakukan debut F2 untuk HWA dalam penampilan satu kali di Jeddah, mengatakan: “Saya pikir cara 12 bulan telah benar-benar mengubah saya sebagai pribadi dan pembalap.

“Saya menyadari bahwa saya beruntung masih berada di sini melakukan apa yang saya sukai. Seperti yang Anda tahu, hal seperti ini tampak memudar dengan cepat.

“Ini secara drastis mengubah pola pikir saya, sekarang saya bisa benar-benar menikmatinya, saya benar-benar bisa mengerahkan seluruh kemampuan saya. Dan apa pun yang saya dapatkan dari sini hanyalah bonus.

"Carlin jelas sangat kuat di Formula 2, ini adalah kesempatan bagus untuk keluar dan melakukan pekerjaan dengan baik serta berharap menempatkan diri saya dalam posisi untuk pindah ke Formula 1 dalam beberapa tahun mendatang."

Sargeant juga membalap di ajang sportscar pada tahun 2021, tampil di Seri Le Mans Eropa dan Piala Le Mans di samping tugas F3-nya, untuk mengantisipasi jika ia tidak dapat melanjutkan program single-seater pada tahun 2022.

Merefleksikan musim lalu, Sargeant mengatakan bahwa libur musim yang memasuki tahun 2021 “mungkin salah satu momen terberat dalam karier saya”.

Sargeant raced an ORECA LMP2 for TF Sport's European Le Mans Series team last season

Photo by: Paolo Belletti