Pepe Martí telah mengikuti tiga balapan Formula E 2025-2026 dan menunjukkan grafik meningkat. Setelah debut sulit, pembalap Spanyol itu berhasil meraih poin di dua balapan berikutnya. Beberapa waktu lalu, ia menghadiri sejumlah media, termasuk Motorsport.com, dalam acara di CUPRA City Garage Madrid, sebelum berangkat ke Jeddah untuk putaran ganda pertamanya (dengan dua kualifikasi dan dua balapan pada akhir pekan yang sama).

Pembalap Spanyol itu ditanya apakah dia sudah mengesampingkan dan mengucapkan selamat tinggal pada mimpinya untuk membalap di Formula 1. Dia menjelaskan, "Sulit untuk mengatakannya karena F1 adalah F1, dan jelas itu sulit. Pertama, sangat sulit untuk masuk, seperti yang kita semua tahu, tetapi saat ini, saya sangat senang dengan posisi saya, saya sangat senang dengan tim saya, CUPRA, seperti yang Anda lihat, mereka memberi saya dukungan luar biasa.

"Saya belum pernah menerima dukungan sebesar ini dari sebuah merek dalam karier olahraga saya, timnya fantastis, dan perubahan suasana, pindah ke kejuaraan lain, juga sangat baik bagi saya untuk memulai kembali, untuk mencari 1 persen ekstra itu. Organisasi kejuaraan ini juga fantastis. Saat ini, saya melihat masa depan saya di sini, di kejuaraan ini.

"Sulit untuk melihat 5 tahun, 10 tahun ke depan, tetapi saat ini, untuk tahun depan, untuk tiga atau empat tahun ke depan, saya benar-benar ingin berada di sini."

Di CUPRA Kiro, Pepe mungkin berada di tim Formula E yang paling aktif di media sosial, yang membuatnya dan rekan setimnya Dan Ticktum menggabungkan peran mereka sebagai pembalap dengan peran sebagai aktor, yang sangat disukainya.

"Saya sangat menikmati waktu saya di sini. Tim ini luar biasa dengan semua video dan hal-hal yang kami lakukan selama akhir pekan, setiap orang harus melakukan bagiannya. Pada akhirnya, sebagai pembalap, itu bagus.

"Hanya saja, yang penting bukan hanya mengemudi tetapi juga tahu cara berbicara di depan media, tidak melakukan kesalahan, dan pada saat yang sama, Anda harus tetap cukup agresif di lintasan dan memiliki karakter yang pada akhirnya menjadi ciri khas semua pembalap hebat dalam olahraga ini. Semua bagian harus diperkuat dan, jelas, tim telah melakukannya dengan sangat baik dalam hal media dan sebagainya," urainya.

Pepe Marti, CUPRA KIRO Foto oleh: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Ketika diminta untuk merangkum tiga bulan pertamanya, ia mengakui bahwa semuanya berjalan dengan baik. "Saya pikir kita bisa cukup puas dengan awal musim ini. Jelas hasil terbaik sejauh ini adalah posisi ketujuh, yang juga bukan sesuatu yang luar biasa, tetapi itu adalah hasil yang bagus mengingat bahwa pada balapan pertama kami mengalami kecelakaan besar, padahal balapan itu berjalan dengan baik. Pada balapan kedua kami start terakhir dengan stop and go, sehingga saya kehilangan FP1 pada putaran pertama dan putaran kedua, jadi itu adalah pertarungan yang sangat sulit," ucapnya.

"Kemudian, dengan Safety Car yang membantu kami di Meksiko, kami melakukan pekerjaan yang baik, mendapatkan poin, dan di Miami, balapan yang juga berlangsung dalam kondisi sulit, hujan, yang belum pernah saya coba dengan mobil ini, kami juga berhasil mendapatkan poin. Awal musim ini dapat dinilai positif, tetapi kami harus bersabar, semoga kami memiliki akhir pekan tanpa kondisi buruk, yang tenang dan cukup seimbang sepanjang akhir pekan, dan kita juga akan melihat di mana posisi kita sebenarnya."

Ketika Motorsport.com bertanya bagaimana ia pulih dari kesalahan di balapan pertama dan sanksi yang dijatuhkan, ia mengakui ingin 'balas dendam' pada hari yang sama.

"Saya tidak akan mengomentari sanksi tersebut, tetapi saya akan balapan keesokan harinya, atau pada sore hari yang sama, karena pada akhirnya sebagai pembalap, saya tiba di Miami pada Senin dan harus naik pesawat pukul 05.00 pagi. Hal pertama yang saya lakukan adalah balapan di simulator, karena itulah yang saya sukai, dan bukan karena mengalami kecelakaan besar saya harus mengambil waktu untuk berpikir.

"Pada akhirnya, risiko adalah bagian dari pekerjaan ini. Tentu saja, Anda lebih memilih mengalami kecelakaan kecil daripada terlempar ke udara dan terguling tiga kali. Ibu saya juga lebih memilih hal itu daripada terbang, tetapi ya, itu adalah bagian dari pekerjaan, bagian dari risiko, dan pada akhirnya Anda harus menerimanya dan menyadari bahwa hal-hal seperti itu bisa saja terjadi.

Mengenai hal yang paling sulit baginya, adalah seberapa besar hukuman yang diberikan untuk setiap kesalahan selama putaran kualifikasi.

"Di Miami, dalam kualifikasi , saya membuat dua kesalahan selama putaran dan masing-masing kesalahan itu membuat saya kehilangan hampir sepersepuluh detik dan saya rasa saya hanya terpaut sembilan perseratus detik untuk masuk ke duel, jadi ketika selisih antara yang pertama dan yang terakhir sangat tipis, membuat kesalahan kecil akan sangat berpengaruh dan ini akan menjadi kejuaraan di mana sirkuit pada akhirnya memiliki panjang 2,5 atau 2,6 kilometer, sehingga kesalahan apa pun akan sangat berpengaruh," katanya.

"Itulah yang paling sulit bagi saya, pada akhirnya Anda juga melewati dua FP dengan ban bekas, lalu Anda memasang ban baru lagi di kualifikasi dan Anda menjadi 0, atau 0,8 detik lebih cepat dan Anda hanya memiliki satu atau dua putaran efektivitas ban, dan Anda harus sangat tepat, harus beradaptasi dengan cepat dan jelas saya mengalami sedikit kesulitan, tetapi saya rasa kami tidak jauh dari mulai berjuang untuk masuk ke duel."

Pada akhirnya, semuanya membaik, dan bukan kebetulan bahwa di satu-satunya putaran di mana dia melakukan lebih banyak sesi latihan (sebenarnya FPO untuk pemula, kategori di mana dia masih masuk). Dia bisa berkembang dari yang terburuk menjadi yang terbaik, meskipun pada akhirnya hasilnya tidak setinggi putaran sebelumnya karena balapan yang kacau sejak awal.

"Ya, di Miami saya melakukan sesi tambahan dan semuanya (FP0), jadi itu positif dibandingkan dengan dua putaran terakhir dan yang paling mengejutkan saya adalah ketika saya melakukan FP0 dan saya tidak merasa nyaman sama sekali, saya melakukan FP1, saya tidak merasa nyaman sama sekali, Dan naik dan menjadi yang pertama, di FP2 saya merasa lebih nyaman, terutama dalam Mode Serangan di mana saya menjadi yang keempat, tetapi dengan mode, katakanlah, reguler yang kami gunakan di grup, saya masih kesulitan , saya merasa cukup tidak nyaman, dan kemudian dalam balapan itu sangat berbeda, saya merasa cukup nyaman di dalam mobil," ucapnya.

"Memang benar bahwa Jaguar, mesin Jaguar bekerja dengan sangat baik. Pada akhirnya Jaguar yang menang. Porsche melakukan pekerjaan yang hebat, mobil resmi menempati posisi kedua dan ketiga, dan kami masih harus banyak belajar dalam segala situasi. Tetapi pada akhirnya, masalahnya adalah selama akhir pekan trek berubah dan Anda menerapkan pengaturan yang berbeda di setiap sesi, sebenarnya, jika saya tidak salah ingat, dalam FP kami mencoba empat setelan yang berbeda, jadi Anda terus-menerus mengubah, menyerap informasi.

"Anda harus melihat saat keluar dari mobil apa yang berjalan baik dan apa yang tidak. Itu adalah kombinasi dari semua hal yang kami coba selama akhir pekan, dan saya mulai terbiasa dengan tingkat informasi tersebut".