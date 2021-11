Formula E Akan Rilis Seri Dokumenter Berjudul Unplugged

Seri dokumenter berjudul Unplugged akan tayang pada 22 November mendatang, dan bisa disaksikan gratis di kanal YouTube dan Facebook milik Formula E.

Tak seperti Drive to Survive garapan Netflix, Unplugged merupakan hasil produksi internal Formula E, yang dipimpin oleh Aurora Media Worldwide. Platform ini juga yang menyediakan layanan siaran langsung untuk balapan Formula E.

Proyek dokumenter ini juga diawasi oleh Executive Producer Aurora Media Stan Stanworth, yang dulunya pernah menggarap Invictus Games dan Big Brother.

Unplugged sendiri nantinya akan bercerita tentang Formula E 2021, yang menjadi musim terlama dalam sejarah digelarnya ajang balap mobil listrik tersebut.

Figur tim dan para pembalap juga sudah diwawancara saat proses pembuatan seri dokumenter ini. Kru kamera juga selalu berada di garasi, serta jurnalis yang diinstruksikan untuk menyediakan analisis di setiap balapan.

Unplugged nantinya juga akan memperlihatkan sisi-sisi lain dari balapan Formula E, tak hanya dari segi balap, namun aktivitas tim di balik layar serta radio tim yang belum pernah diunggah sebelumnya.

Walaupun merupakan produksi internal Formula E, seri Unplugged mempertahankan cuplikan-cuplikan yang riil dan tidak diubah-ubah.

Mereka juga tak malu-malu memperlihatkan apa yang terjadi di balik layar balapan Valencia E-Prix yang penuh kekacauan, serta kontroversi pit lane di London E-Prix yang membuat strategi Lucas di Grassi berantakan.

Jadwal tayang Unplugged sebenarnya sudah beberapa kali diundur. Padahal, rencana awalnya adalah beberapa episode perdana akan ditayangkan berbarengan dengan putaran terakhir musim 2021.

Seri dokumenter Unplugged juga dikabarkan akan sangat berbeda dengan film yang sebelumnya dirilis oleh Formula E, yakni And We Go Green.

Di bawah arahan pemenang Academy Award, Fisher Stevens dan Malcolm Venville, serta diproduseri oleh Leonardo DiCaprio, And We Go Green berfokus pada Formula E musim 2017-2018.

Kendati begitu, film ini tak juga kunjung dirilis pada akhir musim tersebut, dan baru tayang perdana pada tahun 2019.

Jadi, pada saat tayang, ada beberapa pembalap yang tak lagi turun di Formula E, serta mobilnya sudah berubah dari Gen1 ke Gen2.