Formula E Pertimbangkan Venue Baru di Amerika Serikat

Pada 29 Juni lalu, Formula E telah mengumumkan jadwal sementara mereka untuk musim 2022-23. Terdapat beberapa lokasi baru dalam kalender era Gen3 tersebut, termasuk Sao Paulo (Brasil) dan Hyderabad (India).

Namun, bukan lokasi baru tersebut yang mencuri perhatian dalam pengumuman jadwal Formula E musim depan. Melainkan tidak adanya New York E-Prix, yang selalu ada dalam kalender Formula E, kecuali hiatus yang diberlakukan karena Covid-19 pada tahun 2020.

Lokasi balapan New York E-Prix memang berada di lingkungan Red Hook, di sebelah Terminal Kapal Pesiar Brooklyn.

Hilangnya New York E-Prix dari kalender Formula E 2022-23 kemungkinan dikarenakan pekerjaan konstruksi yang sedang berjalan di sekitar lokasi balap. Itu sebabnya Formula E terpaksa mencari lokasi balap baru di Amerika Serikat.

Pencarian lokasi baru di negeri Paman Sam ini juga jadi prioritas Formula E, mengingat, ajang balap mobil elektrik paling bergengsi di dunia itu ingin meningkatkan pasarnya di Amerika Utara.

"Di New York, kami memiliki sejarah. Balapan kami selalu seru di sana. Anda bisa menikmati latar belakang Manhattan. Tapi saat ini kami benar-benar terkekang," tutur Jamie Reigle, CEO Formula E.

"Lokasi itu adalah terminal kapal pesiar. Jadi kami bukan penyewa utama, mereka melakukan pekerjaan pengembangan di sana untuk beberapa tahun ke depan.

"Jadi jejak kami akan semakin kecil, yang berarti bahwa kecil kemungkinan lokasi tersebut untuk menjadi tempat balapan Formula E berkembang dalam lima tahun ke depan.

"Saya senang untuk mencoba mencari cara agar kami tetap bisa balapan di Brooklyn. Jika itu tidak bisa, maka masih ada banyak lokasi di New York. Kami juga mempertimbangkan kota lain seperti Los Angeles.

"Kami memang belum mencapai kata sepakat dengan kota lain. Jadi kami memasang TBC (To Be Confirmed) karena memang sedang menimbang lokasi lain. Dan sudah saya bilang, kami sudah perbincangan dengan kota-kota di AS.

"Saya tidak tahu apakah kami akan sampai di sana. Tapi kami ingin memberi diri kami kesempatan terbaik antara sekarang dan WMSC berikutnya untuk mencoba menyelenggarakannya."

Stoffel Vandoorne, Mercedes Benz EQ, EQ Silver Arrow 02 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Reigle kemudian menambahkan bahwa salah satu slot TBC juga bisa diisi oleh Cape Town, yang layout sirkuitnya sudah diumumkan Maret lalu.

Ia memastikan tidak ada yang perlu dikhawatirkan soal balapan di Afrika Selatan. Tapi, Formula E tetap akan mempersiapkan rencana cadangan, untuk menghindari masalah yang sama dengan Vancouver (batal balapan karena pandemi).

"Setelah pengalaman kami dengan Vancouver, kami ingin memastikan bahwa kami memiliki rencana yang solid. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan soal Cape Town (Afrika Selatan)," tutur Reigle.

"Dari perspektif merek, saya berbicara tentang kota-kota yang ikonik dan indah. Cape Town masuk ke dalam daftar tersebut, kami benar-benar ingin pergi, tetapi kami juga harus memastikan.

“Mereka sudah memulai pekerjaan sipil, itu sedang bergulir dan jauh lebih baik jika dibandingkan dengan posisi Vancouver saat itu.

"Tapi pelajaran yang saya pikir adalah lebih baik pasang dulu slot tersebut dengan TBC, lakukan percakapan ini sekarang dan kemudian tambahkan ketika kita yakin, daripada menarik diri."