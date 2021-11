Formula E Rilis Jadwal Tes Pramusim di Valencia

Formula E bakal menyambangi Sirkuit Ricardo Tormo, Spanyol yang telah digunakan setiap tahun untuk tes sejak 2017, saat itu menggantikan Donington Park, Inggris.

Venue tersebut juga menjadi tuan rumah balapan pertama Formula E di trek permanen, yang memicu kontroversi setelah hanya sembilan mobil berhasil finis dengan kecepatan penuh karena pengurangan tingkat energi kritis yang diberlakukan oleh FIA.

Tes pramusim Formula E direncanakan akan berlangsung setiap hari, mulai dari 29 November hingga 2 Desember 2021 - kecuali pada 1 Desember, yang dijadwalkan untuk media.

Jadwal uji coba resmi ini telah diputuskan beberapa bulan lalu. Namun, dirilis secara publik oleh Formula E pada tiga minggu sebelum tes berlangsung.

Nick Cassidy, Envision Virgin Racing, Audi e-tron FE07, Robin Frijns, Envision Virgin Racing, Audi e-tron FE07, are returned to the pits

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images