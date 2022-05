Girls on Track Ajak Remaja Putri Rasakan Pengalaman Jakarta E-Prix

FIA Girls on Track adalah inisiatif nirlaba global - awalnya diluncurkan oleh mantan pembalap pengembangan Formula 1, Susie Wolff sebagai bagian dari 'Dare To Be Different'.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan persentase perempuan dalam dunia olahraga otomotif. Motorsport adalah satu-satunya olahraga di mana pria dan wanita dapat bersaing secara setara. Namun, hingga saat ini, hanya 1,5 persen dari total pemegang lisensi yang tercatat di dunia adalah perempuan.

Dengan program Girls on Track, remaja putri diundang untuk menemukan pengalaman berbagai aspek Motorsport dan industrinya, melalui serangkaian kegiatan dan lokakarya secara gratis.

“Girls on Track adalah proyek 360 derajat sejati untuk memberdayakan gadis-gadis muda dan mempromosikan kesetaraan gender dengan cara yang inovatif, menarik, dan positif,” melansir laman resmi Formula E.

“Karena Motorsport juga sangat terkait dengan industri besar, FIA Girls On Track memberikan kesempatan kepada gadis-gadis yang terlibat dalam program ini untuk terlibat dengan peluang karier di semua aspek motorsport dan seterusnya.”

Suasana kegiatan FIA Girls On Track di Berlin E-Prix pada 13 Agustus 2021 Foto oleh: Simon Galloway / Motorsport Images

Berbarengan event Jakarta E-Prix 2022, FIA telah membuka pendaftaran Jakarta Girls on Track bagi anak dan remaja putri berusia 8 hingga 18 tahun.

Pengalaman pendidikan unik di balik layar balapan Formula E ini akan berlangsung pada 3 Juni mendatang. Kegiatan dimulai pukul 08.30 pagi sampai 17.00 sore WIB di Sirkuit Ancol.

Nantinya, bakal dipilih 100 anak dan remaja putri, yang kemudian dapat mengikuti program Girls on Track. Satu orang tua/wali sah juga bisa ikut menghadiri acara per peserta.

Beragam aktivitas yang ditawarkan Girls on Track, antara lain Careers Tent. Para remaja putri akan mendapat kesempatan untuk mendengarkan langsung presentasi dari sejumlah wanita yang berkarier di motorsport.

Lalu, juga ada ABB STEM Challenge, yang memperkenalkan remaja putri dengan engineer perempuan serta wawasan tentang ABB dan program STEM (Science, Technology, Engineering and Math).

Kemudian, kegiatan DHL Experience mengajarkan proses pengiriman logistik tim-tim balap dari negara satu ke negara lainnya. Termasuk dijabarkan beberapa posisi dalam logistik.

Sedangkan aktivitas Garage Tours mengajak remaja putri melihat langsung cara kerja mobil balap listrik. Tidak ketinggalan Meet the Drivers, kesempatan untuk berfoto dan mengobrol dengan pembalap lebih dekat.

Tak kalah pentingnya juga kegiatan Simulator Experience. Remaja putri dalam Jakarta FIA Girls on Track bisa berkesempatan untuk berlomba satu sama lain melalui simulator.

“Girls on Track adalah inisiatif yang benar-benar luar biasa untuk benar-benar menginspirasi gadis-gadis dari segala usia, untuk bersemangat tentang motorsport dan juga memberikan kesempatan,” kata presenter Formula E, Nicki Shields.

“Ada begitu banyak pekerjaan dalam dunia motorsport, dari pengacara hingga pemasaran, public relation, mekanik, insinyur ban, hingga presenter. Itulah Girls on Track menunjukkan berapa banyak peluang yang ada.”

Tertarik ambil bagian di dalamnya? Silakan mendaftar Jakarta FIA Girls on Track melalui tautan di sini. Pendaftaran ditutup pada 13 Mei pekan depan, dan perlu diketahui bahwa program tidak dipungut biaya apa pun alias gratis.

Pembalap Dragon Penske Camara, saat bertemu para pesernta FIA Girls on Track di Mexico City E-Prix 2022 Foto oleh: Simon Galloway / Motorsport Images