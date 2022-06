Jakarta E-Prix 2022 Disponsori 31 Perusahaan Swasta

Vice Managing Director Jakarta E-Prix, Gunung Kartiko, menyambut gembira atas dukungan dari para sponsor, yang dinilainya bakal membantu menyukseskan kejuaraan dunia balap mobil listrik di Ancol akhir pekan ini.

“Pada hari ini kami mengumumkan, bahwa Jakarta E-Prix 2022 akan didukung oleh 31 perusahaan swasta dalam negeri dan beberapa sponsor global lainnya,” ucapnya pada pernyataan tertulis.

“Kami tentunya berterimakasih kepada para sponsor, karena dukungan mereka tentu akan sangat berkontribusi atas suksesnya Jakarta E-Prix ini.

“Ada pun para sponsor kami terdiri dari berbagai industri, seperti bank, kecantikan, perusahaan teknologi, hingga perhotelan.”

Selain sponsor dari perusahaan swasta, terdapat sejumlah sponsor global yang dibawa oleh Formula E Operation (FEO) guna mendukung berbagai seri perlombaan sepanjang musim.

“Sponsor yang ada itu, selain dari perusahaan swasta dalam negeri, yang memang khusus mendukung perhelatan balap mobil listrik di Indonesia, terdapat juga sponsor global yang sudah ditetapkan dari pihak FEO,” kata Gunung.

“Sponsor global tersebut hadir di semua balapan di berbagai negara. Untuk nama-nama sponsor globalnya bisa di cek langsung di laman fiaformulae.com.”

Vice President Communications Jakarta E-Prix, Imam Sjafei, mengungkapkan pihaknya bekerja sama dengan Indosat Ooredoo Hutchison Powered by Ericsson sebagai Official 5G Partner of the Jakarta E-Prix.

“Kami juga bermitra secara eksklusif dan satu-satunya dengan Indosat Ooredoo Hutchison Powered by Ericsson untuk layanan 5G di sekitar lokasi Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC),” tuturnya.

“Hal ini tentunya kami harapkan dapat memberikan pengalaman digital telekomunikasi terbaik bagi para pembalap, kru tim balap, dan panitia yang terlibat, serta masyarakat umum.”

Sementara itu, MS Glow For Men turut memberikan dukungan sebagai MS Glow Official Mens Cosmetic Partner of the Jakarta E-Prix.

“MS Glow For Men juga akan menjadi satu-satunya partner kami sebagai MS Glow Official Mens Cosmetic Partner of the Jakarta E-Prix,” kata Imam.

“Kami harapkan semua pihak dapat merasakan manfaat dari berbagai kerja sama yang baik ini.”

Tak ketinggalan, Pertamina Renewable Diesel menjadi Official Renewable Energy Partner, bahan bakar nabati yang digunakan pada generator penghasil listrik untuk kendaraan listrik di Formula E.

Berikut Daftar 31 Sponsor Jakarta E-Prix 2022:

1. INDOSAT OOREDOO HUTCHISON POWERED BY ERICSSON

2. MS GLOW FOR MEN

3. BANK ARTHA GRAHA INTERNATIONAL

4. PERTAMINA RENEWABLE DIESEL

5. ERAFONE

6. ELECTRONIC CITY

7. BANK DKI

8. DISCOVERY HOTEL

9. J WATER

10. PAPRIKA

11. GRAB

12. REALME

13. PT ANUGERAH UTAMA MULTIFINANCE

14. TEH BOTOL SOSRO

15. PT CENTRAL OMEGA RESOURCE TBK

16. WALKING DRUM

17. COCA COLA

18. GULAVIT

19. MEDIKA PLAZA

20. ENESIS

21. NESCAFE

22. KRISBOW

23. PT PROLINE FINANCE INDONESIA

24. WASTE FOR CHANGES

25. PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK TBK

26. HYUNDAI

27. SONY

28. SAMSUNG

29. SHARP

30. LG

31. PT. BMW INDONESIA