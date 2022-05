Hadirnya McLaren Merupakan Kebangkitan Besar Formula E

Chairman sekaligus founder Formula E, Alejandro Agag, menyambut baik kedatangan McLaren sebagai peserta mulai musim depan. Ia pun menyebut bahwa kehadiran pabrikan asal Inggris itu seperti sebuah kebangkitan bagi kompetisinya.

Setelah melalui diskusi panjang, McLaren akhirnya mengonfirmasi akan turun di Formula E 2022-23. Mereka membeli aset milik Mercedes EQ Formula E, yang akan mundur dari ajang balap mobil elektrik tersebut pada akhir musim ini.

Keputusan turun di Formula E sebagai peserta musim depan pun semakin mempercantik portofolio McLaren, yang kini sudah berpartisipasi di tiga ajang balap berbeda, Formula 1, IndyCar dan Extreme E.

Situasi yang dihadapi Formula E ini, menurut Alejandro Agag, hampir mirip dengan apa yang dirasakan oleh Formula 1 di akhir medio 2000-an, saat ditinggal BMW, Honda, dan Toyota.

Sementara, Formula E harus mengucapkan selamat tinggal dengan tiga pabrikan besar asal Jerman, Mercedes, BMW, dan Audi.

“Saya pikir ini menjabarkan secara detail (kekuatan dari kejuaraan kami),” tutur Agag.

“Beberapa bulan lalu, sayangnya, kami harus kehilangan banyak pabrikan. Anda semua tahu bahwa jika sebuah kejuaraan kehilangan banyak pabrikan, itu terlihat seperti akhir dunia.

“Kami pun merasakan hal itu. Kami kerap mendapatkan pertanyaan ‘Apa ini?’ atau ‘Apa yang sedang terjadi?’ kira-kira seperti itu.

“Tapi, situasinya mulai berubah. Ini adalah momen yang besar, dan saya bisa katakan ini seperti sebuah kebangkitan. Dengan Maserati, kembalinya Abt dan datangnya McLaren, saya rasa ini bagus.

“Ini menunjukkan bahwa Formula E memiliki kekuatan untuk menjadi tolok ukur balap mobil elektrik. Dan dengan Gen3, kami telah membuat langkah yang besar. Kami juga memiliki aktor terbaik yang siap bersaing di kejuaraan ini.”

McLaren has already committed to the Extreme E series also run by Agag

Photo by: McLaren