Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengatakan lokasi penyelenggaraan Formula E di Jakarta akan diumumkan pada akhir Oktober. Hanya saja, rencana tersebut molor.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus menunggu kedatangan perwakilan dari Formula E Operation (FEO) untuk menetapkan lokasi sirkuit jalanan untuk balapan bertajuk Jakarta E-Prix itu.

Wilayah sekitaran Monumen Nasional (Monas) sejatinya dipersiapkan sebagai venue. Akan tetapi, Pemerintah Pusat tidak mengizinkan dikarenakan itu merupakan cagar budaya dan berada di wilayah Ring 1.

Pemprov Jakarta bersama Jakpro pun telah mempersiapkan lima lokasi alternatif. Dua opsi yang paling sering disebut adalah Pantai Kita Maju Bersama, Jakarta Utara, serta daerah Senayan.

Meski begitu, alternatif tersebut masih sebatas rencana, karena keputusan terakhir harus dibuat bersama dengan FEO. Dan menurut pihak Jakpro, lokasi baru akan ditentukan pada Desember mendatang.

"Kami optimis waktunya masih sesuai. Jadi Desember sudah ada penentuan," ujar Direktur Pengelolaan Aset Jakpro sekaligus Managing Director Jakarta E-Prix, Gunung Kartiko, mengutip Antara.

"Memang dari lima alternatif itu belum kami putuskan, masih kami pelajari mana (lokasi) yang terbaik," tambahnya.

Proses penentuan lokasi Formula E Jakarta memang lebih lama karena banyak hal dipertimbangkan mengingat trek balapan nantinya berada di ruas jalan tengah kota.

Selain itu, karena di tengah kota, Pemprov DKI Jakarta dan Jakpro juga harus mempertimbangkan kemudahan bagi masyarakat dalam penentuan lokasi tersebut.

Gunung Kartiko kemudian membandingkannya dengan Sirkuit Mandalika, yang sudah lebih dulu memiliki area yang bisa dibangun fasilitas sirkuit.

Stoffel Vandoorne, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02, Oliver Rowland, Nissan e.Dams, Nissan IMO3, Alex Lynn, Mahindra Racing, M7Electro,Mitch Evans, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 5 , Nyck de Vries, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02, the rest of the field at the start

Foto oleh: Simon Galloway / Motorsport Images