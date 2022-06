Salah satu produk kosmetik ternama di Indonesia, MSGlow, benar-benar mendukung peningkatan balap di Tanah Air dengan mengambil langkah mendukung gelaran Jakarta E-Prix.

Sekadar informasi, Jakarta E-Prix akan digelar pada Sabtu (4/6/2022), di Jakarta International E-Prix Circuit kawasan Ancol, Jakarta Utara, untuk kali pertama.

Founder MSGlow For Men Gilang Widya Pramana atau akrab disapa Juragan99 baru saja mendampingi Tim Gresini Racing MotoGP di Sirkuit Mugello, Italia, akhir pekan lalu.

Logo MSGlow For Men terpasang pada tim Gresini Racing, yang diperkuat oleh Enea Bastianini dan Fabio Di Giannantonio.

Pada Jumat (3/6/2022), Juragan99 mempublikasikan keberadaan MSGlow For Men yang ikut mendukung gelaran Formula E yang mencatatkan sejarah baru di Indonesia.

“Dengan bangga kami mengumumkan bahwa MSGlow For Men menjadi sponsor resmi Jakarta E-Prix Formula E,” kata Juragan99.

“Ini juga sesuai dengan tagline MSGlow For Men yakni It's for real man! Pria sejati biasanya dekat dengan sport dan otomotif. Oleh karena itu, MSGlow for Men banyak terlibat mendukung berbagai cabang olahraga dan otomotif.”

Ajang Formula E Jakarta E-Prix sendiri bakal digelar di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC), Ancol, Jakarta Utara, yang mencatatkan rekor sebagai trek dengan pembangunan tercepat, yaitu dalam 60 hari.

Ini juga merupakan sejarah bagi Indonesia yang pertama menjadi tuan rumah ajang balap mobil formula yang sepenuhnya ditenagai listrik.

Jakarta E-Prix sendiri sempat tertunda akibat pandemic Covid-19 dan beberapa kali mengubah lokasi trek, sebelum akhirnya diputuskan berada di wilayah Ancol.

Indonesia merupakan negara keempat di Asia yang menjadi tuan rumah Formula E, setelah Cina termasuk Hong Kong, Malaysia dan Arab Saudi.

Membawa Formula E ke Indonesia, khususnya Jakarta, sebagai salah satu kampanye ‘Langit Biru’ dan menciptakan kesadaran ramah lingkungan kepada seluruh masyarakatnya.

Mengingat Jakarta jadi salah satu kota dengan tingkat polusi tertinggi akibat gas buang emisi dari kendaraan berbahan bakar komersil.

Diharapkan dengan hadirnya Formula E, perlahan masyarakat di DKI Jakarta menyadari tentang pentingnya lingkungan dan udara bersih.

Antonio Giovinazzi, Dragon Penske Autosport track walk Foto oleh: Sam Bagnall / Motorsport Images