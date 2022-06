Indonesia untuk pertama kali menjadi tuan rumah ajang balap mobil listrik tersebut. Agenda yang mestinya digelar tahun lalu, terpaksa diundur akibat pandemi Covid-19.

Beberapa lokasi diusulkan, seperti Monumen Nasional, Jalan Jenderal Sudirman, Pantai Indah Kapuk, Jakarta International Expo, Jakarta International Stadium dan Ancol. Pada akhirnya, Pemerintah DKI Jakarta menutuskan untuk membangun trek di Ancol, mulai Januari silam.

Sirkuit dengan lintasan sepanjang 2,4 km tersebut ditargetkan beres pada 1 Juni dan siap menyambut penonton tiga hari kemudian.

Reigle mengklaim para pembalap FE senang dengan karakter trek tersebut meski belum punya gambaran 100 persen.

“Kami gembira karena ini balapan perdana di Jakarta. Tim kami telah berkunjung pada akhir 2021. Enam bulan lalu, sirkuit belum dibangun. Jadi ini sirkuit yang sangat baru, yang mana disukai para pembalap,” ujarnya.

“Itu artinya mereka mendapat lingkungan baru. Di sirkuit lain, mereka sudah pernah membalap di sana sebelumnya, seperti Berlin setiap tahun, juga ada trek sudah ada di simulator dengan model komputer di mana mereka bisa latihan, jadi mereka bisa mengemudi dengan mata terpejam.

“Ini adalah tantangan baru untuk para pembalap. Sesuatu yang bagus untuk kejuaraan, menempatkan pembalap pada tes baru.”

Melihat dari desain, Reigle terkesan dengan JIEC dan berharap ke depannya arena tersebut digunakan untuk balapan lain.

“Sirkuit didesain untuk Formula E, tapi kami harap ke depannya bisa digunakan untuk balapan lain, bukan hanya untuk akhir pekan ini,” katanya.

“Itu menyenangkan hingga digelar balapan, kami tidak tahu karena sulit memprediksi. Itu sirkuit baru.”

Pria yang menduduki jabatannya sejak 2019 itu mengungkapkan bahwa persiapan lomba cukup baik. JIEC sudah lolos homologasi Federasi Otomotif Internasional (FIA).

“Persiapan sejauh ini cukup bagus. Kami merupakan bagian dari FIA, yang merupakan badan pengatur untuk motorsport, seperti F1, reli, rallycross. Mereka yang melakukan homologasi sirkuit. Kami promotor komersial, kami bermitra dengan FIA,” Reigle menjelaskan.

“Pastinya sirkuit sudah memenuhi standar FIA, menjalankan homologasi dengan tepat, aman untuk pembalap dan penonton.”

Marshal menjadi elemen penting dalam sebuah balapan. Untuk Jakarta E-Prix, petugas lapangan tersebut akan terdiri dari kombinasi warga Indonesia dan mancanegara.

“ FIA membawa kombinasi marshal dari wakil grup olahraga otomotif Indonesia dan beberapa orang luar negeri akan datang. Federasi otomotif Indonesia memastikan semua dijalankan dengan benar, sesuai standar balapan lain di dunia.”

Edoardo Mortara, Venturi Racing, Silver Arrow 02, Nyck de Vries, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02, Robin Frijns, Envision Racing, Audi e-tron FE07, at the start of the race

Foto oleh: Simon Galloway / Motorsport Images