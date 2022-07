Tak Ada Hari Libur bagi Vandoorne Usai New York City E-Prix Meski kini ambil alih puncak klasemen lagi, Stoffel Vandoorne bakal terus bekerja keras setelah double-header Formula E di New York, Amerika Serikat (AS) akhir pekan lalu.

Oleh: Muhammad Pratama Supriyadillah , Reporter Usai alami kecelakaan besar di New York City E-Prix I, Stoffel Vandoorne membalasnya dengan performa memukau pada balapan kedua. Pembalap Mercedes-EQ itu berhasil naik podium pada Minggu (17/7/2022). Vandoorne memulai balapan dari grid kelima, di belakang pembalap Dragon Penske, Sergio Sette Camara. Ia kemudian mendapat perlawanan sengit saat memperebutkan podium, terutama dari Alexander Sims tampil mengesankan bersama Mahindra Racing. Sims berusaha mati-matian mempertahankan posisi keduanya dalam 24 menit pertama. Akan tetapi, satu momen membuatnya lengah dalam mode bertahan, membuat Vandoorne masuk dan akhirnya mampu melewati Sims. Target Vandoorne berikutnya adalah Antonio Felix Da Costa yang menempati posisi terdepan. Hanya saja, ia gagal menyalip pembalap DS Techeetah jelang garis finis. Ia pun harus puas dengan pencapaian urutan kedua. Baca Juga: Mitch Evans Nilai Manuver De Vries di Tikungan 10 Konyol

Da Costa Nikmati Perjuangannya Kembali ke Jalur Kemenangan Hasil di New York City E-Prix II ini dinilai menjadi hasil penting bagi Vandoorne, yang kembali merebut puncak klasemen sementara pembalap Formula E 2022. Dengan tambahan 18 poin, pembalap cadangan Mercedes di Formula 1 itu total mengoleksi 155 poin, atau unggul 11 poin dari Edoardo Mortara (ROKiT Venturi Racing). Mitch Evans, finis ketiga, naik ke peringkat ketiga klasemen. Pembalap Jaguar TCS Racing tersebut memangkas jarak dengan Vandoorne menjadi 16 poin saja. Melihat dekatanya selisih poin, Vandoorne menyatakan sudah tidak ada hari libur lagi baginya setelah gelaran double-header New York City E-Prix. Perebutan gelar juara dalam sisa empat balapan terakhir makin sengit, sehingga para pembalap yang terlibat tidak boleh lagi melakukan kesalahan sekecil apa pun. Stoffel Vandoorne, Mercedes Benz EQ, peringkat kedua, Antonio Felix da Costa, DS Techeetah, pemenang balapan, menyemprotkan Sampanye di podium Foto oleh: Alastair Staley / Motorsport Images "Ada empat balapan lagi, dan seperti yang dikatakan Antonio (Felix Da Costa), persaingan ini semakin ketat. Jika Anda lengah atau tidak mendapatkan mobil yang kompetitif, habis sudah," tutur Vandoorne melansir situs resmi Formula E. "Anda tidak bisa lagi memiliki hari libur, karena jika begitu Anda akan tertinggal. Balapan ini terus berkembang dan semakin intens setiap pekannya, setiap sesi kualifikasi, setiap balapan dan bahkan setiap latihan. "Anda harus bisa meraih hasil maksimal di setiap sesi. Itulah yang saya incar di akhir musim nanti. Kita lihat saja apakah kami cukup pantas (untuk meraih gelar juara)." Selisih poin antar tiga pembalap teratas Formula E musim ini memang terbilang kecil. Namun, total ada enam pembalap yang masih terlibat dalam perebutan titel tahun ini. Itu dikarenakan keenam pembalap tersebut telah mengoleksi 100 poin. Jean-Eric Vergne di peringkat keempat dengan torehan 128 poin), Robin Frijns di peringkat kelima 104 poin), serta Da Costa mengemas 100 poin. Da Costa telah mengutarakan optimismenya terhadap empat balapan terakhir. Ia menyatakan masih bisa menjadi juara dunia musim ini, walau kemungkinannya kecil, karena harus meraih empat kemenangan.