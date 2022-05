Hasil Monako E-Prix: FANBOOST Bantu Vandoorne Menang

Pembalap Jaguar TCS Racing Mitch Evans memulai balapan dengan sangat baik. Ia langsung memimpin jalannya balapan memasuki Tikungan 1, diikuti oleh Pascal Wehrlein di belakangnya.

Pembalap asal Selandia Baru itu kemudian memperlebar jarak dengan Wehrlein. Pun begitu, pembalap TAG Heuer Porsche Formula E Team tersebut tidak menyerah dengan terus membuntuti pemimpin balapan dengan konsisten.

Di sisa 31 menit, Wehrlein bahkan hampir menyalip Evans. Sayang, ia mengalami lockup, gagal melakukan overtake terhadap Evans.

Evans yang terus diusik oleh Wehrlein kemudian mengaktifkan Attack Mode pertamanya. Ia harus turun beberapa posisi terlebih dulu karena mengambil sisi luar tikungan.

Pembalap DS Techeetah Jean-Eric Vergne mengambil alih posisi terdepan setelah tiga pembalap di depannya mengaktifkan Attack Mode.

Pascal Wehrlein yang sedang mendapatkan daya tambahan dari Attack Mode berhasil menyalip Vergne saat memasuki Nouvelle Chicane.

Akan tetapi, selang beberapa waktu, mantan rekan setim Rio Haryanto di Formula 1 itu mengalami masalah, membuat mobilnya melambat memasuki Grand Hotel Hairpin. Vergne memanfaatkan situasi untuk kembali ke posisi terdepan.

Karena mobilnya benar-benar berhenti di depan Grand Hotel, Race Control pun memberlakukan full course yellow. Ini jadi momen yang kurang baik untuk Vergne, karena baru saja mengaktifkan Attack Mode.

Saat restart, malah pembalap Mercedes EQ Formula E, Stoffel Vandoorne, yang memimpin. Ia bahkan unggul 3,2 detik dari Mitch Evans yang ada di belakangnya.

Sisa 14 menit, insiden yang melibatkan lebih dari satu mobil terjadi. Andre Lotterer dan Oliver Rowland saling senggol. Lotterer langsung menghantam dinding Tikungan 1, sementara Rowland masih bisa melanjutkan balapan.

Sayang itu tak bertahan lama karena Rowland juga ikut tereliminasi dari balapan karena masalah pada mobilnya.

Mitch Evans, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 5, Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric, Jean-Eric Vergne, DS Techeetah, DS E-Tense FE21, Stoffel Vandoorne, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02, the rest of the field at the start

Foto oleh: Sam Bloxham / Motorsport Images