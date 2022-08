Stoffel Vandoorne Tepis Rumor Bakal Kembali Balapan F1

Stoffel Vandoorne meraih gelar juara dunia Formula E 2021-2022 setelah finis di P2 Seoul E-Prix II. Titel harus ditentukan di balapan terakhir musim lalu, karena Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) meraih kemenangan di Seoul E-Prix I.

Secara total, Vandoorne mengoleksi 213 poin di klasemen pembalap. Ia juga meraih delapan podium, dan selalu finis di zona poin musim ini, kecuali Mexico City E-Prix.

Uniknya, Vandoorne hanya mencetak satu kemenangan, tepatnya di Monako E-Prix. Berbeda terbalik dengan Mitch Evans dan Edoardo Mortara (ROKiT Venturi Racing) yang sama-sama mengoleksi empat kemenangan.

Keduanya merupakan pesaing utama Vandoorne dalam perebutan gelar juara. Namun, karena kurang konsisten, kedua pembalap di atas kalah saing dengan Vandoorne.

Atas pencapaiannya di Formula E, pembalap asal Belgia ini dirumorkan akan kembali mengisi grid Formula 1. Memang Vandoorne menjalankan peran ganda musim ini, yakni balapan di Formula E dan berstatus sebagai pembalap cadangan untuk Mercedes dan McLaren di F1.

Sayangnya, rumor akan kembalinya Vandoorne ke Formula 1 ditepis mentah-mentah oleh sang pembalap. Ia mengungkapkan bahwa kecil peluang baginya untuk kembali ke ajang balap mobil paling prestisius di dunia itu.

"Masa depan saya di Formula E. Saya sudah pernah balapan di Formula 1 selama dua tahun di musim 2017 dan 2018," tutur Vandoorne mengutip GiveMeSport.

"Saya sudah merasa tidak cocok balapan di Formula 1 lagi. Tapi, never say never. Dunia ini penuh dengan kemungkinan. Semuanya bisa terjadi.

"Hanya saja, secara pribadi, saat ini (Formula 1) tidak terpikirkan. Saya sedang berada dalam fase di mana saya tidak perlu mengejar kursi Formula 1."

Lebih lanjut, pembalap berusia 30 tahun tersebut mengatakan dirinya mendapatkan kesempatan baru pada saat turun di Formula E.

Stoffel Vandoorne, Mercedes-Benz EQ, peringkat kedua, sampai di Parc Ferme setelah mengamankan gelar juara dunia Foto oleh: Sam Bloxham / Motorsport Images

Walaupun Mercedes EQ Formula E mundur dari FE mulai musim depan, ia merasa bahwa masa depannya ada di sana, karena sudah menjadi juara dunia.

"Saya memiliki kesempatan yang bagus bersama Mercedes dan memulai perjalanan (di Formula E) dari nol. Tentu saja perjalanan kami berakhir karena Mercedes mundur dari Formula E," katanya.

"Tapi, saya sudah mengukuhkan diri sebagai salah satu peraih pemenang di sini, dan saya juga merupakan juara dunia di Formula E.

"Jelas saya berpikir bahwa masa depan saya ada di sini, dan saya ingin memberikan seluruh kemampuan dan fokus saya di balapan ini."