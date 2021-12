Jean-Eric Vergne Kritik Gaya Mengemudi Pembalap Formula E

Gaya mengemudi yang dinilai berbahaya oleh Jean-Eric Vergne itu muncul karena desain dari salah satu bagian mobil Gen2 Formula E.

Adalah wheel cover yang menjadi sumber masalah. Cover ban tersebut membuat bodi mobil dapat menerima hantaman dari senggolan pembalap lain.

Hal ini pun membuka peluang bagi para pembalap untuk melakukan manuver berbahaya, tanpa merasakan dampak besar dari aksinya itu.

Pada cuplikan mobil Gen3 Formula E yang sempat diunggah ke internet, Senin (29/11/2021), lalu, cover atau fairing tersebut dibuang, membuat desain mobil balap elektrik ini memiliki nuansa open-wheel tradisional.

Menanggapi hal ini, Vergne mengatakan bahwa FIA, yang menaungi Formula E, sudah harus mengambil langkah terkait aksi-aksi tak bertanggung jawab dari para pembalap.

Mengubah desain mobil Gen3 pun dinilai menjadi langkah yang tepat, agar pembalap lebih berhati-hati lagi saat melaju di atas lintasan.

"Saya pikir kami balapan di kompetisi yang profesional. Sayangnya, beberapa pembalap melaju dengan gaya yang kurang bertanggung jawab," ujar dua kali juara Formula E itu.

"Ini karena mobil yang kami gunakan sekarang membuat orang-orang memiliki peluang untuk menabrakkan mobilnya ke pembalap lain. Kemudian, mereka masih bisa finis di zona poin, dan itu saya rasa tidak bisa diterima.

"Balapan seperti yang kita lihat di London jadi salah satu contohnya (saat rekan setim Vergne, Antonio Felix Da Costa, disenggol oleh Andre Lotterer dan menggagalkan misinya mempertahankan gelar juara). FIA harus bisa melakukan sesuatu."

Antonio Felix Da Costa, DS Techeetah, DS E-Tense FE21, comes to a halt with damage

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images