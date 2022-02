Adam Driver Akan Bintangi Film Biografi Enzo Ferrari

Driver menggantikan Hugh Jackman untuk peran utama dalam film yang didasarkan pada buku oleh Brock Yates berjudul Enzo Ferrari: The Man, the Cars, the Races, the Machine pada 1991.

Buku itu menceritakan cerita Ferrari dari musim panas 1957, ketika pernikahannya dengan istrinya, Laura (diperankan Cruz) berada di ujung tanduk, karena perselingkuhan dengan Lina Lardi (dimainkan Woodley).

Naskah film biografi juga akan berfokus pada kisah bagaimana Ferrari membangun kembali kehidupannya dan perusahannya di dunia balap, khususnya Mille Miglia.

“Mampu memiliki seniman yang sangat berbakat, aktor Adam Driver, Penelope Cruz dan Shailene Woodley, menghidupkan karakter unik ini di lokasi di Modena dan Emilia-Romagna adalah visi yang terpenuhi,” kata Mann mengutip Variety.

Mann menjadi terkenal sebagai produser eksekutif serial TV, Miami Vice. Dia kemudian mengulangi kesuksesannya di layar lebar dengan Last of the Mohicans pada awal 1990-an, diikuti Heat dan The Insider.

Pria kelahiran Chicago, Amerika Serikat (AS), mengungkapkan bahwa membuat film biografi tentang legenda Enzo Ferrari adalah sebuah proyek dan gairah pribadinya.

Awalnya, bintang X-Men, Jackman dikaitkan dengan film ini pada 2020. Namun, entah kenapa, dia mengundurkan diri. Meski memiliki banyak proyek lain yang sedang berlangsung, termasuk produksi Broadway The Music Man.

Film biografi Ferrari tengah dikembangkan oleh STX Films, yang menjamin hak distribusi internasional, berbagi dengan Amazon di beberapa pasar dunia.

“Ferrari lebih dari sekadar cerita tentang seorang pria dan mobilnya,” kata Adam Fogelson selaku Chairman.

“Ini adalah kisah luar biasa dan emosional yang telah dikembangkan Michael selama bertahun-tahun, dan seluruh tim di STX menantikan dimulainya produksi dengan pemeran dan pembuat film impian ini.

“Adam Driver adalah salah satu aktor paling berbakat dan menarik. Kami sangat senang untuk memasangkannya dengan Penelope, yang karier legendarisnya dibangun dalam setiap perannya.”

Sebenarnya, film biografi Ferrari pernah direncanakan produksi pada 2004. Al Pacino siap menjadi bintang utama, dengan disutradarai oleh Sidney Pollack. Sayangnya, rencana itu tersendat.